自由廣場》蔣介石應隨希特勒而去

◎ 林鴻達

中正路、中正學校的名稱存廢，有人認為矯枉過正得太超過，但是從意識形態和歷史角度去看，可能是必需的。

德國在二戰後轉型正義的工作重點，就是消除希特勒和納粹主義。較多人認識的做法是通過揭露納粹的歷史，使國民從學習中承認真相和責任，導正社會意識形態氣氛，尤其是種族方面的問題。但還有一個做法，是鏟除希特勒個人崇拜的事物。以配合教育和立法禁止宣揚納粹主義，盡量杜絕任何死灰復燃的機會。

蔣介石率領中國國民黨來到台灣後，對台灣人民的所作所為，單是二二八、白色恐怖、黨禁，已顯得其惡臭不遜於希特勒。以「中正」或「介壽」之名不僅是有如毛匪、斯大林等在宣示威權，更是宣示的過程必包含建立個人崇拜的元素。另外，以蔣介石死亡的一九七五年時的政治氣氛看待中正紀念堂的出現，為鞏固蔣經國（以至整個蔣家）和老Ｋ的權力和政治地位是人所共知，該還見到有如把蔣的威權作無限延續，甚至是「神明化」。

以德國的情況類比，就是因為老Ｋ根本就在利用蔣介石的威權餘蔭胡作非為，所以，完全去掉「中正」是必需的且要做得徹徹底底。拆光全台所有蔣像是必要，拆卸中正紀念堂更是無議價空間，因為只有把蔣的威權意識連根拔起，才能配合立法、政策及教育杜絕「中正」之燼重燃，破壞轉型成果。

有人擔心，道路和學校改名對日常生活有廣泛影響。但二○○六年桃園國際機場去掉「中正」之名，就證明台灣人是有能力應付和最終適應過來。

（作者為香港時事評論員）