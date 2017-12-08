社論》但願台灣不致成為這樣的宴會場所

「左傾民粹」只是台灣的局部現象，不能將那些被刻意放大的聲音當作廣大勞動現場勞工的代言。（ 資料照，記者簡榮豐攝）

一例一休修法再修法，為反對而反對的聲音被過度放大，台灣在全球化競爭格局下的經濟邏輯，卻未受到應有的討論。

半個多世紀以來，國民黨之黨國資本主義，造成今天生產現場的畸形現象。如此先天不良，再加上全球化邊界的再擴張，生產現場的勞力難以外移、資本卻得以加速流動，形成當前的勞資新失衡狀態。小英政府原本有意將此失衡予以再平衡，可惜操作缺乏生產現場的實務經驗，於是被工運勞團的「左傾民粹」遮蔽了視野，疏於跟生產現場的勞工深度對話，一步步把自己搞到進退兩難。善意沒有好結果，好心被雷劈，情何以堪。

台灣的政治經濟社會結構，由於國際冷戰與黨國資本主義，基本上是偏右的。長期執政的國民黨，毫無疑問是個偏右政黨，從未重視多數人的公平正義。而隨著台灣的民主化及資本主義全球化，台灣的運動團體逐漸萌生偏左思維。由於在野時期的政治結盟，以及凸顯相對於國民黨的進步性，一年多來小英政府的執政顛簸，某種程度可以放在左右拉鋸的背景來觀察。當台灣體質還是偏右慣性行進時，偏左政策會引起利益騷動不難理解。華航空服員罷工，國道收費員抗爭，同志婚姻平權，小英的價值取向，彷彿有一股從左邊吹來的風。上次執政，阿扁並無偏左問題；這次執政，小英政府似乎有意向左跨出一步。只不過，小英政府之偏左動作，卻引來「左傾民粹」更左的壓力。

「勞工是民進黨心裡最軟的那塊」，小英揭開有別於以往的勞動政策路數，可惜對台灣政治經濟社會結構缺乏貼切掌握。「上一次的修法，我們聚焦在強化對勞動者的保護。」「這一次的修法，在四不變的原則下，我們希望給予資方和勞方一定的彈性。」前次修法前若能實地調查充分溝通，不是比民怨四起後再修法，節省社會成本嗎？經過馬政府八年經濟連結中國，台灣的投資、獲利、就業、所得早呈向下流動狀態，勞動政策必須先治病再進補，才能創造勞資政府皆贏的局面，殺雞取卵沒了雞也沒了卵，不搞到雞飛狗跳才怪。

全球化將世界帶向「經濟右傾」時代，中國從「左貧窮」改走國家資本主義道路到「右成長」，形成「政左經右」的開發獨裁修正主義，其規模之大牽動了全球的資本、勞力、生產、成長新模式，便是眼前的現在進行式。老實說，陷入經濟困境的台灣必須承認，目前沒有向左走的本錢。左的理想應該是「均富」而非「均貧」，但前者的實現時機可能在不可知的將來。這一點，相信反對黨也心知肚明。「左傾民粹」所鼓動的「經濟左傾」，對台灣不利卻仍要將台灣往左推，這種為反對而反對的行為，無法從經濟找到答案，或許只能往政治去找解釋。

英式勞動政策，本意是改革進步的，但操作難稱高明，堪稱小英政府的負面教材，平白損耗完全執政的能量。小英政府應以此為鑑，務實面對執政的國內外大小氣候，「左傾民粹」只是台灣的局部現象，不能將那些被刻意放大的聲音當作廣大勞動現場勞工的代言。「兩百個沒上班的人決定二千三百萬人怎麼領薪水」，「為了少數不守法的企業，限制了大多數企業和勞工的彈性」，果真如此，本末倒置。如果被「左傾民粹」牽著鼻子走，走上一條不利台灣永續發展的歧途，勢將為民進黨留下大筆政治債務。

修法再修法，從往左再往右微調一些，總體上還是比從前更進一步。衝突，妥協，進步，朝野勞資各有所獲，總比全盤皆輸一無所有要好。試想有這麼一場宴會，餐桌上連一塊牛肉也沒有，與會嘉賓卻一味爭辯要如何煎炒燉烤，以及上桌後每人要分多少；於是口水流了一天一夜，還沒面對沒有牛肉的事實；直到大家餓得咕咕叫，才恍然大悟白吵一頓。「左傾民粹」，嚇跑仍願在台灣經營的企業，嚇阻外資來台直接投資，讓越來越多人就業所得歸零，休假二字還有何意義？但願台灣不致成為上述的宴會場所。