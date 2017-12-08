自由廣場》如此古蹟太滑稽

◎ 陳茂雄

立院三讀通過《促進轉型正義條例》，依據其中要求移除威權象徵的內涵，蔣介石銅像將是被移除的對象。文化部長鄭麗君表示，「清除威權象徵，保存不義遺址」是促轉條例重點之一，依法文化部須推動中正紀念堂轉型。中國國民黨立委對該條例相當不滿，認為若要去除威權的象徵，應該將總統府、立法院也一併拆掉，因為它是日本政府留下來的。

日本依《馬關條約》擁有台灣的主權，只是台灣人還是認定日本在台灣實施殖民統治，因為台灣人與日本人不平等，且出現文化侵略。可是蔣政權佔領台灣時，台灣人也是與中國人不平等，中國人的文化侵略比日本還要嚴重，顯然的，中國國民黨政權與日本都是殖民統治台灣，要終結殖民統治，當然要去除殖民統治的圖騰。

中國國民黨政權佔領台灣時，立刻將日治時代留下的神社拆除，台灣人沒有話說，然而若是留到現在才移除，台灣人會有意見。所以會有這種差別，在終戰初期，台灣去日本殖民統治正在進行中，所以有必要去除殖民統治的圖騰。今日的台灣，早就擺脫日本的殖民統治，神社已不是殖民統治的圖騰，而是古蹟，當然不宜拆除。顯然的，該不該拆除，端看它到底是殖民統治的圖騰或是古蹟。

中國共產黨將蔣政權逐出聯合國，可是蔣政權卻也將台灣拖出聯合國，當年美國等列強建議台灣改個國名留在聯合國，被蔣政權拒絕，它顯現出蔣政權殖民統治台灣的心態，他們不認同台灣，不可能脫離母國在殖民地建國。

不只蔣家，多數在台灣的中國人（當然有很多例外）也存有殖民統治的心態，在台灣人扮演被統治者時期，他們積極「反共」，與中國共產黨勢不兩立。台灣政治民主化後，各族群可以平等參政，自然終結殖民統治，中國勢力立即由「反共」變成「親共」，與昔日的敵人結盟，拒絕中止殖民統治。

中國勢力抗拒終結殖民統治，其動作正在進行中，台灣人要完全擺脫殖民統治，當然要拆除殖民統治的圖騰，別忘了蔣介石銅像是殖民統治的圖騰，不是古蹟。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）