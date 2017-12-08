自由廣場》「坐月子」經濟學

◎ 林維基

台日聯姻的兩國桌球選手江宏傑跟福原愛，前不久喜獲千金。

福原愛一分娩，也入境隨俗地進了高級坐月子中心，享受台灣特有的孕婦及新生兒產後舒適服務。她也把這經驗分享給日本民眾，讓她祖國女性一致大讚羨慕！

政府為何不打鐵趁熱，跟國內醫學界婦產科及整形醫療等專業領域合作，針對外國人申請來台生產手續、身分過濾與出生新生兒國籍等問題事先因應。政府也帶頭跟國外政府洽談，清除確認法規等障礙。

當包括日本、韓國、香港、東南亞甚至歐美中東的各國夫妻來台生產時，透過翻譯，除了照料孕婦產婦跟新生兒，也可教導丈夫初為人夫的一些常識觀念。而若新生夫妻雙方的家長，也就是祖父母輩或者家族親人，來台灣探視新生孫兒時，除了傳統的美食景點觀光，我們也可安排他們順便進行成人健康檢查、整形醫美手術等。

這樣一來，一個帶一串！不僅是外籍夫妻新生兒的住宿、醫療、照料、月子餐費用，我們也賺到了健檢、整形手術、翻譯人員，及在台期間其他美食觀光等的消費外匯。

而且，既然新生兒是在台灣出生，那又給了外國當事者全家人更多的回憶，可日後再度造訪台灣！對方回國後，也會在親友間宣傳及讓當地媒體大肆報導，吸引更多外國人來台！甚至於我們也可外銷為各國量身打造新形態坐月子中心文化！

這後續連鎖相關經濟效益，是非常龐大的，也給台灣超好國際形象！又讓台灣因為少子化而萎縮的婦幼醫療等相關經濟，及財政出問題的健保體系，找出了幾個源源不絕之新藍海市場！

（作者為翻譯、美語教師）