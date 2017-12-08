自由廣場》警總還在值勤？

◎ 陳喬琪

立法院在二○一七年十二月五日三讀通過「促進轉型正義條例」，隔天新聞媒體大肆報導，認為此條例不外就是要改校名、改路名等等無意義的議論。此條例只有二十一條，主要的內容就是開放威權統治時期政治檔案、清除威權象徵、保存不義遺址、平復司法不法、還原歷史真相與處理不當黨產。這個條例所標示的威權統治時期，是指第二次世界大戰結束的一九四五年八月十五日起至一九九一年四月卅日動員戡亂停止之日。

第二次世界大戰結束後出生的嬰兒如今已經是六十歲以上的人了，他們的父母經歷了二二八事件與白色恐怖事件，但是大部分都已經不在。這些六十歲以上的世代接受了他們父母的教誨，大部分的人都自動地將自己與政治隔離，經歷了美麗島事件與反刑法一百條等社會運動，才逐漸瞭解威權統治的意義。

威權統治時期製造恐怖殺人事件的元凶呼之欲出，但是除了一九八四年的江南案之外，加害的幫凶是誰，幾乎沒有人知道。譬如，台灣大學文學院院長林茂生教授在任內的一九四七年三月十一日晚上被帶走，失蹤至今沒有人知道加害者是誰。目前六十歲以上的世代，親身經歷最驚恐的政治殺人事件，是一九八○年二月廿八日林義雄律師的嬤孫被害與一九八一年七月二日的陳文成教授被害兩事件。加害的元凶與幫凶，至今完全不知道。

雖然歷經了野百合與太陽花等學生運動，討論政治已經不是禁忌，但是幾年前幾個人圍在一起討論一些敏感問題的時候，還是有人會提出來說，這樣做會不會引起當局的注意？有些人會偶然抬起頭來，向四周探望一下，這中間會有人說，你們心中都還有一個「小警總」監視著。

群眾心理的傷害與恐懼感，唯有透過事件的還原，面對事件的真相，加害者被原諒了，才有可能使這個國家的人民，對於這個國家的歷史、文化與認同，產生正面與永續的發展。

（作者為精神科教授）