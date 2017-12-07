社論》不要忽視六成沉默的聲音

勞基法再修正歷經強力抗爭，終於完成初審，雖然暫時止息紛擾，但未來的審議過程勢必仍有一番苦戰。令人印象深刻的是，此次修法過程，除了在野黨監督制衡、強力杯葛之外，扮演街頭抗爭主力者，乃是一群同質性高、抗爭手法類似、為數不多的抗議人士。其旗幟鮮明，洋溢激情，手段激進，卻缺乏嚴謹的論述與正當性訴求，以致從之、附和者漸少。

台灣經過二、三十年上下匯流的改革，成果非凡，體制造成的不公不義已大幅降低，每位國民立足點的平等，明載於憲法與民主制度之條文與慣例，因此，推翻體制的訴求已然失去了號召民眾的吸引力。近年來，由於台灣經濟呈現下滑趨勢，薪資所得倒退，而全球化的發展更打造出「世界是平的」之競爭平台，台灣企業備受新興市場追趕的壓力，部分民眾淪為職場魯蛇，抗爭訴求因此轉而以經濟為主，尤其涉及弱勢者的艱難處境，不論理性或感性的主張，皆可吸引國人的共鳴。例如反服貿的太陽花學運得到數十萬人的參與，更獲得絕大多數民眾的同情與支持，最後產生外溢效應，造成藍營在選舉上的全面翻船，而承接改革期待熱情的民進黨與新興力量則獲得壓倒性勝利，贏得全面執政的優勢。

換言之，政治訴求固然失去了號召力，但只要訴求得當，維護民眾權益，經濟性抗爭的力道同樣也可捲起千堆浪，衝破黑箱與陰暗，成為社會的進步力量。由此觀之，勞基法修法抗爭之所以無法引起社會迴響，參與街頭抗爭者並不多，尤其反對聲音主要在特定的網路中流傳，跟民調高達六成的支持率，形成強烈的反差。探究箇中緣故，並非經濟性訴求難以爭取到群眾的參與，而是其立論、主張、口號與抗爭手段，在在與國人的認知截然不同，以致形成少數人自拍式的抗爭活動，與整體社會的主流民意漸行漸遠。

其實，近年抗爭活動日趨寥落，主要是抗議訴求與實際世界脫節日甚，無法切中社會與產業生態，只活在教條構築的虛擬世界中。抗爭者長期脫離產業，不但對各行各業的作業型態日漸生疏，對於物聯網、人工智慧、自動化、大數據等新主流科技更是格格不入，因此意圖以一套僵化的法規套於其上，引導政府力量而非市場機制干預既有的產業秩序。殊不知，現代的產業活動講究彈性與效率，企業的決戰往往決勝於一瞬之間，唯快不破，一旦稍有遲疑，無法迅速回應，自然會被對手擊倒，遭到市場淘汰。而台灣早期的高度經濟發展，亦是取決於企業對全球市場快速反應的典型案例，可惜，近年的勞運卻反其道而行，常以保障勞工權益為名，鼓吹制訂牢牢綁住企業彈性的勞動法規。

勞團批判勞基法再修正是修惡、偏向資方，會把例外變成原則，將極端變成常態，如此說法完全禁不起檢視。坦言之，勞基法所以必須再翻修，乃是要給予特定行業與企業彈性，滿足其生產需求，而如此鬆綁更有層層的嚴苛把關。本質上，一則週休二日原則不變，大多數上班族在修法之後不會受到影響；再者，工時也不會延長，加班總時數也沒有放寬。同樣的，除了應用於特定行業，大多數勞工的慣性作息亦不致有所變動。而且，以勞團提出的極端案例，以現在勞檢無所不在的威力，只要提出檢舉或爆料，即足以讓惡老闆受到嚴懲。在四不變的原則下，何來修法將倒退三十年的說法？

從近年的抗爭看來，若主其事者無法提出有力論述及正當性訴求，只會在一些枝節上大做文章，例如功德院，那麼抗爭看似壯烈，實際對抗的是不存在的惡魔，將造成社會的對立。而抗爭手法看似具有巧思，卻偏離主題，徒然使嚴肅的抗爭淪為膚淺的文創表演。健全的民主社會需要理性、有力的監督制衡，街頭抗爭若未走偏，將是全民之福；不此之圖，社會失去了重要的制衡力量，將帶來全民皆輸的結局。