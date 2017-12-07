自由廣場》抗流感藥導致「行為異常」？

◎ 蔡敏雄

十一月廿八日貴報報導「流感藥恐致行為異常 日籲勿讓患者獨處」報導，有助於喚起國人對流感時發生「異常行為」的認知。

日本是全球使用抗流感藥「克流感（Tamiflu）」的最大國，約佔七至八成；流感流行時，發生異常行為的患者數，日本也是居冠，佔約九成。誠如報導所述，日本這八年來因罹患流感而發生異常行為的共四○四件，其中未成年者三一七件，佔全體七十八％。這八年間因異常行為而墜樓死亡的共八件。

所謂「異常行為」包括墜（跳）樓、興奮狀態打開門窗奔出屋外、胡言亂語、大哭大笑、在屋內亂奔跳、恐慌、幻聽幻想等。異常行為的發生，可能是由於流感病毒引起的譫妄、腦炎、頭部病，或是使用抗流感病毒藥（Tamiflu、Zanamivir、Inavir）而起。雖然，日本厚生勞動省及美國ＦＤＡ的研究都認為，這些異常行為，無從確證與使用抗流感藥有因果關係。然則，ＦＤＡ也同時表示「服藥與異常行為的關係亦無從否認」。

這些異常行為三分之二發生於十七歲以下的流感病童，且集中於八歲左右。睡眠覺醒時，是異常行為最易發生的時刻。不論有無使用抗流感藥，流感發病發燒後二日內是出現異常行為最嚴重的時期，四日後則症狀趨緩。

因此，厚生勞動省呼籲，在這段期間應儘量將患者安排於一樓房間休息，若住家在一樓以上高層，則安排在有鐵窗的房間，並將窗戶上鎖，謹慎保護，觀察其行為。當然，接種流感疫苗是預防「異常行為」的最好方法。

流感季節又將來臨，台灣雖未曾發生類似日本的嚴重疫情，但對罹患流感患者（病童）亦須審慎觀察是否出現異常行為，以防萬一。

（作者為小兒科內科診所醫師，日本國立鹿兒島大學醫學部及順天大學醫學部研究員）