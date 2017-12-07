自由廣場》遷都中興新村

◎ 方復權

有民眾投書建議將中興新村改造成養老村，筆者有不同看法。首先，中興新村當作養老村，要考慮移住與家屬目前工作及探訪的問題。因此，養老村應該以原住縣市附近為首選。其次，中興新村最佳的改造計畫就是讓總統府遷建至此。除了南來北往方便之外，理由如下：

第一、總統府早該要遷建，因為那是日本殖民台灣時期的總督府。國內近年來有關拆除「蔣公」銅像，甚至於「中正紀念堂」的爭議紛紛擾擾，對於近百歲日本總督府的威權象徵不但視而不見，總統及重要官員還繼續在裡面上班、接待外賓，豈不是相當諷刺？

第二、目前總統府位於台北市，建物橫向及縱深防禦不足，更不用說高度拔地而起，可能遭受到的空中與斬首攻擊。而中興新村位於背山的坡面，是防禦由西向東、飛彈或戰機攻擊的最佳地理環境，比凱達格蘭大道強過數百萬倍。

第三、總統府遷中興新村，比過去任何「蚊子館」的興建與內需工程還要來得名副其實，誠可為「少康中興」。遷走後的總統府，則可以改為古蹟或博物館，發展觀光。

第四、民選總統以來，從李登輝、陳水扁、馬英九到現任的蔡英文，不是出身於大台北地區，就是常居台北市，一直被「天龍國眼光看世界」批評所擾。遷府至中台灣，絕對有平衡台灣區域發展以及貼近民意的象徵與實際行動。

台灣要翻轉，應該從總統府帶頭改變做起。

（作者業國際貿易，台中市民）