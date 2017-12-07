自由廣場》（金恒煒專欄）促轉還是促不轉

「黨產條例」與「促轉條例」是芟夷中國國民黨的兩個天條：一個取消其黨產；一個取消其法統，黨國的「上層建築」與「下層建築」因之完全崩解。有趣的是，國民黨有什麼反應？

國民黨早於十一月廿四日在所謂一二三週年的黨慶時即召開了亡黨弔喪會，六位黨主席（沒有李登輝）包括連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫及現任黨主席吳敦義齊唱「國旗歌」，每一位都哭喪著臉像是合唱喪歌。「哀以思」的這段歷史性的一幕，觀者不妨「弔者大悅」一番。

以民進黨在國會絕對優勢，通過這兩個條例，不是難事，困難的是接下來如何執行？如何兌現蔡英文「對這塊土地與人民」的承諾？「促轉」遠比「黨產」的難度高得多、大得多，還要經歷許多政治工程的考驗。觀察的重點，不在國民黨如吳敦義、賴士葆之流的虛言恫嚇，而在執政黨會不會龜縮？會不會左言右行？有無勇氣、能力承擔？促轉條例甫通過，我們已看到執政團隊的理盲言論，不得不令人質疑。舉幾個實例罷。

其一，退輔會主委李翔宙大言炎炎的公然抗命：「榮民之家的蔣公銅像或照片等紀念設施，不會因轉型正義而取消。」「清除威權象徵」既是森嚴法律，李翔宙到現在還恭稱「蔣公」？公然發表挖牆腳的言行？難道民進黨立法是假的！

其二，全台一九六條中正路／街、三十所以中正或介壽為名的學校，要不要改名？當然要，這就是依法行政。民進黨立院黨團總召柯建銘竟為之緩頰、釋法，他說：「路名、校名已存在數十年了，象徵的是這條路或這所學校，而且早與在地人民、校友產生密不可分的情感…絕不可能說改就改…。」「促轉條例」已明文規定威權統治時期始於一九四五年八月，要解決的正是「數十年」的威權，難不成情感可以凌駕法律之上？黨國威權早已不在，只剩象徵；象徵不去，如何去威權呢？

其三，有二二八家屬用「浪費社會成本」做為緩改路名的藉口，更是不知所云了。要進行轉型正義，當然要付各種成本，不然何必立法？

其四，嘉義市長涂醒哲說「暫時」不會更改中正路名、彰化縣長魏明谷說要「傾聽民意」、桃園市長鄭文燦說「兩蔣雕塑公園不廢止」；既已立法，任何縣市長只有依法而行，豈有「暫時」、「民意」、「不廢止」的藉口？違法而不改，不僅有罰則，市民也可以向法院提出控告。注意，依法只有促轉委員會有權作「保存不義遺址」的決定，不容地方首長—尤其民進黨籍的—隨便置喙。

「黨產」與「促轉」兩條例是敲開黨國糞坑鐵門的鑰匙，黨國的潘朵拉盒子既已打開，民進黨只有拚命向前之一途。民進黨寄望委員會兩年內完成任務，當然是為了大選，一旦促轉不力或不成，反成為大選的利空，民進黨不要算盤只撥一邊。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）