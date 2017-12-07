自由廣場》要像北京一樣清理低端人口？

◎ 李淑卿

下班等公車時，在手機看到「北市取消違建『特赦』？拆除要卅五億 預算才編一二六一萬」這則新聞，突然有一種對政客厭惡到想吐的感覺。柯文哲真敢編列卅五億預算拆違建？台北市也要像中國北京一樣「清理低端人口」？媒體如果不督促他實踐諾言，媒體就是政客說謊的共犯！柯粉如果沒有督促他說話算話兌現承諾，柯粉就變成白粉—白癡的粉！真是受不了這個跳樑小丑！

（作者為貿易公司上班族，台北市民）

這張嘴…我的天！

◎ 黃惟冰

本月五日，台北市再次發生公寓頂樓加蓋火災，造成一死多傷。台北市長柯文哲表示，他將拿掉陳水扁前市長針對民國八十三年十二月卅一日以前既存違建的「特赦令」。未來所有涉及公安的違建，不分新舊，都要依法進行處置。然而，這已經是柯文哲第Ｎ次向違建宣戰了。

三年前，柯文哲上任市長不過一個星期，南港興中路一帶曾經發生公寓頂樓加蓋火災，同樣釀成一死多傷。當時，柯曾強調，將對全市現有七萬多戶違建進行通盤檢討，違反公共安全者將優先處理，會強力執行公權力。今年十月廿九日凌晨，社子島有公寓發生火災，導致一家四口身亡。對此，柯則指出，將要求違建加裝火災警報器，否則就要依法拆除。

此外，在今年九月與十一月，柯文哲也曾先後表示，若拆除違建時遇阻，可以強行破門而入，以及被議員「協調」三次以上的違建，將通通上網公告。

不過，矛盾的是，柯文哲雖然口頭上雷厲風行，實際做起來卻是虎頭蛇尾。根據台北市建管處統計，自柯文哲上任以來，北市府拆除違建的數量竟是逐年遞減。在二○一○至二○一四年間，台北市一共有二五一七五間違建被拆除，平均每年為五○三五間。但，二○一五年與二○一六年，僅分別拆除四二六三、四○一一間。而在今年一至八月，更只處理二五八三間，按比例推算，全年恐怕不足三九○○間，將創下新低。

總結而言，台北市的違建問題冰凍三尺，隨著建物與管線逐漸老舊，更是危機四伏。柯文哲擔任市長已經三年，責無旁貸，必須拿出對策。不能總是說一畚箕，做一湯匙。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）