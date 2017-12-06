社論》「戰略共同體」與「人道共同體」

北韓的核武、導彈發展進度，造成東北亞緊張局勢。這一段時期以來，朝鮮半島是否將爆發戰爭，中國對北韓的實際影響力，成為國際社會的一大懸疑。日前，北韓試射新型「火星15」洲際彈道飛彈，美國與南韓隨即展開「警戒王牌」年度聯合演習，出動逾二三○架各型軍機，為美韓兩軍歷來規模最大的空中聯合操練。白宮國安顧問麥馬斯特表示，美國與北韓開戰的可能性與日俱增。另一方面，北約前最高指揮官、美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯則認為，開戰的機率是百分之十。

朝鮮半島局勢，對亞太可謂牽一髮而動全身。小英政府的因應，基本上是與美國、聯合國亦步亦趨，其實今天即使國民黨執政，恐怕也不出此一抉擇。但面對立委關切，國防部長馮世寬在立法院表示：對台灣來說，北韓不是敵人，中共才是直接威脅；萬一北韓爆發戰爭，在人道救援立場，我方很難拒絕緊急狀況。馮部長對敵人的定義，對中共與北韓的性質區分，相當體貼台灣的國家利益。其實，人道救援，也是台灣在各種國際危機中，可以克盡一己之力、回饋國際社會，向各方皆伸出友誼之手的作為。

何謂敵人？在一般正常國家，這是不成問題的，軍民都知道為何而戰、為誰而戰。但我國的情況特殊，敵我意識往往大成問題，以往甚至連總統、三軍統帥都以敵為友、以友為敵，少數高階將領在職淪為共諜、退役為匪宣傳，敵我概念混淆不清。為此，立法院司法及法制委員會初審通過「刑法部分條文修正草案」，將「刑法外患罪章」中的「外國」擴大為「外國或敵人」，未來完成修法後，共諜均能適用外患罪，洩密罪責有期徒刑提高，若在戰時洩漏，更可重判死刑。這樣的法制釐清，實屬迫切必要。先前，史上最大共諜網首腦鎮小江僅依違反「國家安全法」輕判有期徒刑四年，與其勾結的馬防部退役少將許乃權輕判兩年十個月，刑滿後還能續領月退俸，簡直在開中華民國的黑色玩笑。

當今世界唯一與台灣為敵的，幾乎只有「中共黨國」，這個黨國與台灣為敵，乃是與「國民黨國」內戰的延續。由於「中共黨國」專政，導致中國全國姓黨，於是「中共黨國」這個概念，被慣性思考擴大為中國這個概念，儼然整個中國都是台灣的敵人。「中共黨國」與中國成為同義詞，造成有些人認為，十四億中國人都是台灣的敵人。台灣人民有這種連結，乃是「中共黨國」與「國民黨國」共同造成的，但還是有必要予以細緻分類。一個很簡單的例子，諾貝爾和平獎得主劉曉波，以及參與「零八憲章」的公共知識份子，他們的中國夢明顯不同於「中共黨國」的中國夢，如果將他們混為一談、當作敵人，這也是蠻弔詭的思考方式。另一方面，愛國同心會、統促黨、盧麗安們、黃安們、不能說中華民國存在者、不再反共要促統者、地下黨員等等，他們都是台灣的土產，卻不難辨識是跟「中共黨國」同流的敵人，如果拿他們跟劉曉波們來對照，甚至可以推論出他們也是劉曉波們的敵人。就此而言，不少台灣人民也同意，必須關切乃至協助中國的民主自由人權，李明哲們的行動展現的是這樣的高度，而這也就成為「中共黨國」的敵人了。「顛覆國家政權」，究其實際就是顛覆「中共黨國」。

至於北韓，雖然在戰略上敵對我們的盟友美日等國，但北韓不曾以台灣為敵，台灣也不曾以北韓為敵。「中共黨國」是台灣的敵人，北韓不是台灣的敵人，相信大多數台灣人民都心有同感。對台灣而言，北韓的問題在於違反聯合國決議，對國際秩序與和平發展造成負面衝擊，威脅到台灣人民同所信仰的普世價值。然而，即使台灣與美日屬於「戰略共同體」，台灣與北韓等國家仍是基於人性尊嚴的「人道共同體」，天災人禍所帶來的庶民悲劇，地球村裡沒有人是局外人。因此，無論在平時或戰時，只要國際集體咸有共識，以各種方式給予需要國家人道協助，發揮人類互助的世界公民精神，台灣自當義不容辭。