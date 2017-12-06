自由廣場》人民參審「沒有人是局外人」

社會大眾走入法院

◎ 林裕順

日前，司法院提出「國民參與刑事審判法」草案，再次引發民間團體陪審、參審爭議，以及反對人民參審者聲稱違憲。然而，對照東亞各國人民參審制度沿革，台灣人民參審成功與否關鍵，不在於網路鄉民虛擬空間「按讚聲量」，而取決於社會大眾走入法院「用腳投票」。

二○○四年，「中國人民代表大會常務委員會關於完善人民陪審員制度的決定」，有關社會影響較大的重大訴訟或者刑事案件，被告可以「聲請由人民陪審員參加合議庭審判」。雖類似李明哲案被以「顛覆國家政權罪」起訴，卻沒有人民代表「陪審員」出席審判。蓋人民參審檢驗審判體質的重要櫥窗，而非司法改革、民主進步的說嘴樣板。

二○○七年，韓國制定「國民參與刑事審判法」，規範設計抽選人民代表九人與法官三人分開就坐、分別評議，並且強調近似「陪審制」，被告可以選擇適用。然縱其法律規定重大貪瀆案件適用人民參審，前總統朴槿惠涉嫌受賄受審，未見朴氏申請適用人民陪審新制。亦即，就本件總統級案件以觀，不難窺知陪審、參審或無優劣，制度成敗繫於人民意願及其社會認同。

二○○一年，日本為能提升人民對於司法理解與信賴，確認人民參審的司改政策，歷經「三年」研擬立法、「五年」社會溝通，除參考「陪審制」，「隨機抽選」人民代表六人，另審理過程擷取「參審制」配合法官三人「合作共議」、「票票等值」，並不拘泥名號稱謂、考量本土民情命名「裁判員」。

再者，所謂人民參審可能違憲的說詞，乃上世紀或二戰前的舊思維，如同現今G7國家主流思潮，「審判獨立」仍應尊重「國民主權」。亦即，公平正義的詮釋不能法官獨宰，也要聽聽「人民頭家」的意見。

參考日本迄今實施人民參審的經驗，總計約有二百四十餘萬人接受法院通知參加審判，另實際進到法院出席選任程序者有約四十萬人，實際坐在法壇與法官決定是非善惡者七萬餘人。其中，就一萬三千件的殺人、放火等重大犯罪，被告經確定判決死刑者卅一人、無期徒刑二○五人、廿年以上有期徒刑六七三人。另據日本官方統計預測，該國每位符合資格公民個人生涯，大約有三十分之一的機率參加審判。

亦即，人民參與審判的實際運用，包括死刑與否等等重大爭議案件，不是法官或者個人價值理念、宗教信仰等等抽象爭辯，而是「人民代表」面對被告「人體肉軀」就事論事、是非對決。個案「公平正義」乃你、我之事，若有「恐龍判決」，社會大眾共同承擔。如同金馬獎最佳影片「血觀音」導演楊雅喆的話語：這個社會「沒有人是局外人」。

因此，台灣司改人民參審問題癥結，不在「國民參與刑事審判法」的爭執，而是配套「刑事訴訟法」修法變革，使審判節奏分明、審理時間縮短，減輕人民負擔、降低民眾隔閡，方能吸引社會大眾參與並獲致支持。

（作者為中央警察大學刑事系教授）