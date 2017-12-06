自由廣場》罷昌案怎麼看？

◎ 楊泰興

週一立法院勞基法攻防戰，各界矚目，在野的國民黨蔣萬安、時代力量徐永明被執政的民進黨立委架出會議室，這一次，小綠選擇不再與大綠站在同一陣線，而選擇勞團立場，下一次，罷免黃國昌案綠營是否「暗助」，將是觀察大綠、小綠關係的重要指標。

黃國昌向來是時代力量最具代表性形象的立法委員，諷刺作家馮光遠在退出時代力量時稱該黨為國運「昌」隆黨，一時間膾炙人口。倘若罷免成功，必成熱門議論。目前綠營高層緩頰反對罷昌，但綠營當地基層卻隱隱有罷昌的風向，若此時高層放任不約束，罷昌將更添成功機會。

黃國昌從當選前至今，一直是爭議性政治人物，不少人肯定他是優秀的國會議員，五百法律人連署力挺；但稱其不關心基層、作秀作過頭者也不在少數，特別在其選區能一票一票寫下三萬人罷免連署書，可見地方對他反彈聲浪不小。

撇開黃國昌個人良否，拉高視角來看究竟罷昌成功將會對台灣帶來怎樣的影響。首先，這牽涉到一個適格的區域立委，到底要扮演怎樣形象？台灣制度是走「法定代表制」，即便區域選出，立委也是代表全國，理論上，國政討論是其首要要務，但這根本與現實狀況背道而馳，區域立委都必須以區域的選民服務為首務。

這種民主政治背離，美國是利用參眾兩院來平衡如此的區域化、庸俗化與全國化、理想化的落差。而此次若一個在全國議題屢屢曝光、大有表現的區域立委被罷免，可以讓台灣痛定思痛這個民主政治的根本矛盾問題。

其次，這次還可以徹底凸顯罷免法修法的荒謬性。一個拿八萬多票的立委可以被六萬多票罷免，這根本不合民主原理，可見公職人員選舉罷免法問題多多。

最後一點，民主政治也是政黨政治，強調一人明星色彩容易成為獨裁的淵藪跟不穩定的隱憂，韓國動輒因奇魅領袖造成政黨更迭，重組頻頻，也是台灣的殷鑑。民主政治也是表演政治，但千萬別秀過頭，即便你是秀場最耀眼的明星，也可能會挫敗。美國傑佛遜總統說過，民主花朵向來是要鮮血灌溉，盼罷昌一案能讓台灣更加反省民主深層問題而更加深化。

（作者為資深媒體人，台中市民）