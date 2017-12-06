自由廣場》勞基法彈性化 確實需要醫師把關

◎ 陳秉暉

日前職安署傅還然前署長，以「勞基法彈性化 讓醫師把關」為題投書，表示此次勞基法修法所引起的勞工健康衝擊爭議，應將備受質疑的把關機制交給職業醫學科醫師，希望透過職業醫學科醫師的專業評估，同時兼顧彈性與安全的需求。筆者身為職業醫學科住院醫師，十分贊同傅前署長的意見。

職業醫學科醫師於職業健康服務時，確實針對部分高風險工作會進行風險評估，判斷勞工是否適合從事該工作；對部分高風險勞工，也會針對其個人與工作狀況，給予生活型態改善與工作環境改良的建議。若能將職業健康服務落實於職場中，確實能解決許多職業傷病的問題。

然而，不可否認的事實是，根據勞保局的勞工保險給付統計，從2012年起，每年因為罹患「職業相關腦心血管疾病」而領取勞保傷病、失能、死亡給付的人次，分別有92、68、67、83、68人次，顯示即使勞動部從2012年職安法修法後啟動「過勞預防條款」，要求職場必須特約或聘請職業醫護人員從事上述工作，但台灣勞工仍持續暴露在過勞風險中，且尚未有明顯好轉的跡象。

追根究柢，即使傅前署長於任內大力推動職業健康服務制度，嘉惠台灣勞工甚多，但不可諱言的是，我國職業健康服務制度即使成長迅速都仍尚屬稚嫩，許多勞工人數較少的中小企業，甚至根本尚未被法規要求要特約或聘請職業醫學科醫師，然而這些企業的勞工卻也正是此次修法最可能受影響的一群。

同時，職業醫學科醫師的角色，也絕對不只侷限於一個個在職場守護勞工健康的個別醫師，作為最清楚工作與健康關聯的醫師，在面對勞動政策時，自然應該要有更積極的作為去保護勞工的健康。

1847年，社會醫學之父Rudolf Virchow醫師，受普魯士政府委託，調查某鄉村的嚴重傷寒爆發，調查結束後他向政府建議一連串徹底的政治、經濟及社會改革，並認為疾病的病因是社會制度的問題，甚至留下了「醫學是一種社會科學，而政治只不過是較大規模的醫學」如此名言。

循著如此積極參與社會的社會醫學脈絡，筆者參與共同撰寫的「勞基法修法勞工健康風險評估報告」(https://drive.google.com/file/d/1wnyWEfmOmlznYi-uaMKY1iX3sfVgrZ-K/view)，已在12月5日台灣職業安全健康連線所舉辦的記者會上公布，這份報告彙整20多篇國內外研究，指出此次勞基法修法對於勞工的健康衝擊，包含增加過勞風險、工作事故增加、肌肉骨骼疾病增加，以及睡眠、疲倦、病假、工作壓力等其他影響，而且對於此次修法的訴求對象─有急單等臨時人力需求的中小企業、高工作事故風險的製造業和運輸醫療等安全敏感產業，這些影響更為顯著且重要。

身為職業醫學科住院醫師，自然要努力盡責捍衛勞工的健康與福祉，面對此次勞基法修法，筆者固然看到職業健康服務的重要與不足，但在更大層次上，當然也沒有道理去坐視勞基法修法所造成的負面健康效應，所以勞基法彈性化確實需要醫師把關，無論是個案的把關，或是法案的把關皆然。

（作者為勞基法修法勞工健康風險評估報告撰寫人，職業醫學科住院醫師）