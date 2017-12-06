自由廣場》《林保華專欄》與年輕朋友談勞基法

六十％的民調支持修改現行「勞基法」，尤其是勞工得以加班的彈性；然而一些年輕朋友出來抗爭，認為修法是倒向資本家。出現這種落差，是現實與理想的差距。

台灣勞工的過勞，在於薪資太低，如果享有高薪，誰願意加班？台灣薪資水準停留在十五年前的水準，正是因為那時大批台商關掉台灣的廠房，帶著資金到中國去發展，因為中國經營成本（土地、勞力、福利、環保要求）低於台灣。台灣人找不到工作，薪資自然被壓低。因此如果只是追求提高勞工薪資與福利，而不從發展經濟著手，只會把更多的企業往外趕。只是要企業留在台灣還不夠，我們還須吸引外資來台灣，才能提高就業率與薪資。

我們不能學中國那樣的血汗工廠，然而也無法有西方經濟發達國家那樣高的薪資福利，唯有根據台灣的實際情況找出平衡點，加班一小時拿四小時加班費，最先進的國家都沒有，難道不要改？在勞資雙方有一定利益保障的情況下修訂「勞基法」，大家才能為台灣經濟發展來打拚。

目前中國實行「窮台」政策，繼續以各種騙術拐走台灣的資金與人才，並且在國際場合封殺台灣的外經活動。在這個情況下，台灣的年輕人，在太陽花運動阻止中國經濟勢力大舉侵入台灣後，應該協助新生的台灣本土政權共同找出發展台灣經濟的出路來對抗中國的滲透、收買與吞併。

的確，資本家是以追求最大利潤為目標；同樣，勞工也以追求最高薪資為目標。如果各走極端不能妥協，勢必釀成過去共產黨所鼓吹的階級鬥爭，導致雙輸。面對中國霸權，台灣還能生存？遑論獨立建國。

共產黨的階級鬥爭學說完全抹黑資本家是不對的，馬克思如果沒有資本家恩格斯養他，怎麼能夠寫出《資本論》？他們一樣炒股票來養活自己，並且寫下經濟、哲學等巨著。我們的台獨前輩史明在日本開餐館當資本家，除了養活自己，還金援台獨，並且寫下《台灣人四百年史》與《史明回憶錄》等巨著。

修改「一例一休」除了有利勞工加班，也有利於中小企業安排勞力，中小企業許多是支持本土政權的。

當然，也有惡質的企業家，政府必須通過勞檢對他們加以懲罰，真正的勞工團體應協助勞工向政府檢舉他們，而不只是對抗政府而已。

抗爭行動中有蠱惑人心者，例如說修改勞基法是「十四休二」，故意抹殺兩天加班領取的加班費，何況這只是彈性而非常態。還有說修改的勞基法「倒退一百年」，那是回到十月革命的年份，難道他們也要在台灣發動一場共產革命？年輕的朋友對此必須有所警覺。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）