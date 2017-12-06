自由廣場》北歐工會運動已轉向「非薪資議題」

勞動的前瞻思考

◎ 林呈綠

對於勞基法修正朝野、勞資各有意見，吵個不休。建議改從瞭解台灣勞動環境開始，才有解決問題、並得到雙贏機會。

根據官方統計數據，台灣這幾年的經濟的確有成長，但不可諱言，受僱人員報酬占GDP的比重卻持續下降，而營業盈餘占GDP比重則持續攀升，代表著經濟成長果實多被大股東分走，因而勞工會無感，而貧富差距也持續惡化。

如再進一步從分配面的消長來分析，可以看出：政府的各項減稅獎勵，讓生產及進口稅淨額下降；但全球化與中國磁吸效應卻讓製造業外移，壓縮薪資成長空間。且因台灣勞動人口預期於二○一五年達到高峰後就會逐年下降，因此人均勞動力必須提升，才能維持經濟成長規模與動能不變。

那麼要如何在勞資彼此都能接受，又能提升人均勞動力呢？以全球人均產出最高的北歐為例，他們的工會運動已轉向「非薪資議題」，而是代以延長育嬰假等家庭相關福利、輔助在職勞工深化技能、建立個人化之職涯諮詢與證照系統、打開原本僵固在工廠內部的學徒制、暢通職業轉換之跑道、完善成人教育機構等作為。其次，是以更積極的勞動市場政策，諸如將原本集中在消極性失業給付的資源，轉移到協助失業者重新取得新技能與更適合工作，以及透過學費補貼與薪資加給方式鼓勵在職進修。換句話說，他們的勞資已達成協議，共同追求以「機會平等」取代「薪資平等」。

值此台灣企業必須擺脫代工，積極轉型產業升級的時候，大家都要體認在自主學習、精實製造的要求下，勞動者必須具備高密度學習與解決問題能力，尤其是自主學習型的工作經常會出現意想不到的變化與挑戰，為了有效因應必須快速學習，從而得到自信與勞動主權。

綜合以上可知，目前台灣最需要的就是政府應以更積極的政策，讓製造業得以返鄉創造就業機會，並且帶頭鼓勵以工作倫理來展現人的尊嚴。更重要的是，企業要有改善工作所得與產出的創新與決心，而勞工則要有自主學習與勤奮的工作態度。籲請大家不要在過時的枝節上打繞，而是以更為前瞻的視野來處理勞基法，才有機會達成勞資雙贏，並讓台灣產業經濟更上層樓。

（作者為亞細亞台灣企業倫理促進會常務理事）