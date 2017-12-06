自由廣場》博士的「哲學」成分

◎ 陳信文

最近這幾天有著一些關於「博士培育」的投書討論。黃秉乾院士日前於國立清華大學的校務發展諮詢會議中，提到了約翰霍普金斯大學近年來關於博士培育中的「哲學」成分討論，有相當好的參考價值。

博士的英文為Doctor of Philosophy，原文直譯為「哲學博士」。然而此處的「哲學」，並不盡然指特定學科。其所以稱為「哲學博士」的原因，可能是延引「Philosophy」的原希臘文意義「對智慧的喜愛」，或是指博士頭銜擁有人對該領域的知識創建已達哲學的層次。

以筆者較熟悉的理工科系為例，博士的培育除了相關課程的修習之外，主要是必須完成一個特定主題的研究。博士生在研究的過程中，與指導教授間密切的互動，接受指導教授的指導，學習研究方法與知識創建的能力。指導教授與博士生間的關係，或許像是師徒、或許像是同事。

只是目前的博士培育過程中，越來越側重研究「成果」的獲得，而逐漸忽略了研究過程中攜手並進的重要性。也就是所培育的博士的基本能力可能是非常好，但是欠缺「對智慧的喜愛」、或是知識創建並未達哲學的層次：也就是「匠」氣漸重，逐漸少了該有的原創能力。

約翰霍普金斯大學已注意到此問題，因此呼籲該重視博士培育中的「哲學」成分。這部分的加強，除了需來自學生的醒悟之外，還需指導教授與博士生間更多針對研究邏輯的互動。也就是相互間多討論為何需推展此研究、以及如何了解成果重要性：也就是更多心得的分享，而非僅是將成果轉化成學術論文。

目前國內的大學教師大致學經歷均佳，也普遍十分用功努力、並非常關心博士生的培育。約翰霍普金斯大學的提醒，值得國內大學教師的參考。

（作者為國立清華大學講座教授兼副校長）