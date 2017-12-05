社論》正本清源改善空污問題

冬天是台灣空氣污染嚴重的季節，上週因東北季風帶來中國的境外污染，台灣空氣品質連續亮了幾天紅燈。其間，台中市府刪減台中火力發電廠生煤許可使用量，高雄市政府啟動大眾運輸冬日特惠方案，空污問題因此廣受關注；環保署長李應元還賭上烏紗帽，明年若空污改善未達標準，將辭職以示負責。

空污問題影響每一位國人，各級政府確應認真面對，積極處理。從本質說，空污問題錯綜複雜，牽涉廣泛。以來源為例，它有三分之一來自以中國為主的境外；在國內自己產生的污染，一半出自移動污染源，主要是總數逾兩千萬輛的汽機車排放，另一半源自包括火力發電等產業經濟活動。

同時，污染有季節性。秋冬之時，污染相對嚴重，主因境外污染物空飄而來，氣候風向也較不利空污擴散；而秋收之後露天燃燒稻草的傳統做法，更助長空污產生。另外，空污還有區域性，中南部長年受工業污染籠罩，南投、雲林遭麥寮、台中電廠污染源夾擊，屏東北大武山因地形讓空污滯留。

空污問題嚴重，要有效改善，因其牽涉甚廣而成重要公共議題。改善空污問題的討論及方法，兼具政經社會屬性，觸及環保、能源、經濟成長等面向，非核家園、擁核的歧見再起。在行政部門，中央與地方政府著眼不一，祭出的政策措施自有差異；即使同在中央政府，相關的環保署、經濟部、交通部也未必所見略同。

台灣是「民主內戰」未止的社會，政黨、政客及名嘴都不會輕易放過這一議題，黨同伐異。從而，議題一旦陷入泛政治，就常專業擺一邊，以炒作、攻訐為能事，不求問題的有效解決，且作秀、爭鬥的鋒頭一過，就再無人聞問。在這種短視而不負責任的政治文化中，短期、個別問題常因此累積成整體的大問題或甚至危機；少子化、食品安全等危機都因此而來。空污問題的產生，不是一天造成的，衝擊也不因地方執政者的黨籍而有明顯差異，求其改善亦非短期著手即可立竿見影，台灣不容重蹈泛政治的覆轍。

事實上，在這一波空污問題的討論中，有些基本現象和專業建議先後浮現，理應在這一基礎之上力求建立共識，再參考他國經驗範例，應可有助改善問題。

大致說來，近十年受監控的空污指數已見改善，各方最關切的懸浮微粒亦然。這一數據是由環保署所監測發布，與一般民眾個別感受未必一致，如能針對季節及地區再加強污染防治措施，應可讓人民對空污改善更為普遍有感。

其次，台灣是人口高密度的國家，理應鼓勵並落實多使用大眾交通工具。高鐵十年前通車，《紐約時報》的報導重點之一是節能及減廢：一列滿載的高鐵列車跑一趟台北到高雄，所耗能源是乘客各自開車總量的六分之一，釋放二氧化碳九分之一；如與巴士相比，耗能少一半，廢氣減四分之三。

就此而言，高雄的大眾運輸三個月特惠方案、台中已實施兩年的搭公車十公里免費，加上推動中的軌道計畫，都是可以肯定的方向，成敗關鍵在於經營管理效能與便捷親民。同時，首善之都的台北，雖公車、捷運已連結成網並有效運行，仍有九十五萬輛機車經常穿梭街頭，且構成空污主要來源之一，最應優先改善。

另一方面，在鼓勵或補貼的同時，也須考慮相對的限制措施，有如越南首都河內已打算十年內市中心全面禁行機車。整體來說，在歐盟等國家打算全面禁用汽柴油車的潮流中，我國不但應有所規劃，且及早掌握電動機車的產業發展。兩個月前，高雄在哈瑪星舉辦生態交通全球盛典，限制燃油車輛進入，顯示有助改善空氣品質，是推進綠色交通城市的一項好嘗試。此外，要拚有感抗空污，地方行政部門也要切實執法，對固定污染源的監測管理不能敷衍應付，尤不應怕得罪人而睜一隻眼閉一隻眼。

空污問題攸關每一個人，在台灣肺癌致命人數超越肝癌之際，空污問題更廣受關注。每一個人都要呼吸，空氣品質至關緊要，在改善空污問題一事，台灣不應馬虎，更不容失敗，美麗之島不能淪為空污之島。