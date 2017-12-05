自由廣場》（北社評論）從李明哲案看台灣人權

◎ 潘威佑

最近中國境內發生二件嚴重侵害人權事件，一件是台灣人李明哲無端被中國以「顛覆國家政權罪」羅織入罪判刑；一件是北京「低端人口」遭驅逐事件引發國際關注。此二事件一為中國政府對境外異議人士及外國人權工作者的打壓，一為對國內「潛在反對者」的預防工作。相同的是對人權的嚴重戕害！

針對李明哲案與驅離低端人口的事件，基於世界人權宣言的基本內容，我們要大聲譴責中國政府蓄意破壞對全體人類權及基本自由的尊重。

一九四八年十二月十日，聯合國在巴黎大會通過由羅斯福夫人協助起草的《世界人權宣言》，宣示沒有任何人應受到國家強權的壓迫，甚至為世人打造了一個平凡但卻難以實現的願景：「一個人人享有言論和信仰自由並免於恐懼和匱乏的世界的來臨，已被宣布為普通人民的最高願望。」這個宣言與「公民權利與政治權利國際公約」及「經濟社會及文化權利公約」（簡稱兩公約）共同形成國際人權憲章（International Bill of Human Rights），奠定人權基本原則的基礎。

檢視台灣的人權，更可深刻體會到權利不會是平白從天而降。回顧台灣的民主發展歷程，經過日治，國民黨來台後二二八事件、白色恐怖、中壢事件等重大深遠的事故，因而影響台灣人民追求民主化的信念與決心。台灣今日的民主體制，可說是歷經流血流汗的激烈抗爭，方有解散萬年國代、總統全民直選、二○○○至二○一六年的三次政黨輪替，確立了公民參政。但是台灣社會離真正的民主法治還是有一段距離─我們要求真正的全部公民權，「公投」事項不可設限，以及建立「陪審團制」。

因為，只有真正的落實全民參與，還給人民完整公民權，才是國家人權的真正保障！

（作者現任北社秘書長）