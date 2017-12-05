自由廣場》營造群眾募資的良性循環

◎ 謝璧蓮

群眾募資（Crowdfunding）這新詞首次出現在二○○六年，說的是一八八五年時法國人送給美國人自由女神像，但美國得自行負責底座建造費用，因而由《紐約世界報》發起群眾募款，才得以順利注資興建完成。

台灣最著名的群眾募資事件，則是二○一四年太陽花學運期間，年輕朋友為了讓全世界知道台灣正在發生的事，也利用網路平台集結資金，買下了《紐約時報》版面刊登訴求廣告，轟動一時。

除社會運動外，包括音樂、電影、科技產品等，都可藉由網路向群眾尋求支持，以募集資金執行專案或實現產品，群眾很高興看到一個自己參與的理想與夢想實現，是群眾募資的另一個特色。

台灣的群眾募資平台如flyingV、嘖嘖、Webacker等，社會運動的提案多選擇上flyingV，嘖嘖與Webacker上的提案，則多為創意計畫，包含音樂、電影、攝影、出版、插畫、時尚、科技等。不過因為台灣的群眾募資觀念尚未成熟，因此提案人也可透過美國Kickstarter、Indiegogo等平台向全世界進行群募，成功機會更高。

美國前總統歐巴馬已經看到創意與群眾募資的機會，立法通過JOBS法案（Jumpstart Our Business Startups Act），其中第三部分為CROWDFUND Act，也就是群眾募資法案，鼓勵並保障美國的創意及群眾募資，讓更多夢想成真，更可創造就業機會。

台灣目前的環境對創業者較為不利，若經由群眾募資可讓新創公司或年輕創作人才取得資金，以電影文創產業為例，專案發起人可在平台上面宣傳說明計畫，贊助者依照出資得到完成後的產品或回饋，將電影預告宣傳片、文案、回饋等計畫內容以及時程完整地呈現，並說明影片的價值。此外，由於從提案上架至募資平台只有一次群眾募資的機會，因此務必在事前做好準備，在過程中更要努力宣傳，才能在平台上成功募資及行銷。

群眾募資流程如同預售，市場測試同時可培養團隊的向心力及經營能力等，並且可銷售周邊商品增進消費帶動創造經濟。政府實應正視、鼓勵，促進群眾募資的良性循環。

（作者現任影片公司副董事長）