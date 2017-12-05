自由廣場》火力發電空污改善對策

◎ 楊聰仁

前幾天東北季風帶來境外禮物與本土特產合圍，霧霾對全台威脅加劇。空污問題長久以來是中南部居民的痛，現在已經擴散到雙北市，環保署李署長展現減污的決心，台中市府環保局要求台中火力電廠生煤年使用量減少五百萬噸，高雄市政府要求興達電廠改用天然氣發電，行政院要積極推動電動機車，政府單位由上而下展現苦民所苦的因應措施，值得肯定。

政府能源政策是「廢核」與「減碳」，煤電占比降至30%，廢核之後，燃煤火力發電成本最低，有穩定電價作用，但是未來要面對碳稅、碳權與碳交易的問題。若選擇煤為火力發電燃料，需朝向減碳降低污染目標努力，包括煤的前處理，煤的燃燒熱電轉換效率和煤的燃燒產物捕捉。蔡總統也曾表示，燃煤發電是一種會影響空氣品質的發電模式，但是科技可以幫助解決問題。要如何解決？建議如下：

一、選用較低污染高燃燒值的淨煤：目前火力電廠或燃煤汽電共生廠使用低階燃煤，澳洲亞煙煤與印尼褐煤的混煤。在不使用煤氣化的淨煤技術，經個人驗證是可行，燃煤的硫含量可由0.9%降至0.35%，硫氧化物產生量可大幅降低，燃燒值由5000Kcal/Kg提升至7000Kcal/Kg，換言之，混煤品質提昇至淨煤，在原有發電總熱值不變情況下，可減少煤用量40%。依照台電的意見，因應燃燒值的提高必須更改燃燒設備，在煤電無法排除情況下，這是必須面對的。如果短期配合現有燃燒設備，也可考慮淨煤加入混煤，減少煤用量。

二、更新火力電廠發電設備：林口火力發電廠改用超超臨界(ultra-supercritical,USC)發電機組，即使發電量大幅增加，總體空污排放量比以前低。在高溫高壓水的超臨界狀態下操作（600°C，大於22 MPa），沒有設置碳捕捉封存(CCS)系統，熱效率可達42-48%。台中火力電廠可由次臨界機組改用超超臨界發電機組。

三、訂定未來火力發電經濟效益與環境效益研發目標：煤炭複循環發電技術(IGCC)包括煤氣化成水煤氣再燃燒，捕捉產生的二氧化碳，進行陸地封存與海洋封存，全世界有關碳捕捉封存的研發經費，在2009至2013之間，每年都超過十億美元，然後急遽下滑。2017年7月經濟日報報導，日本電力開發公司(J-Power)與中國電力公司合資興建的大崎發電廠，採用IGFC (IGCC+FC)發電系統，將燃料電池(FC)產生的氫導入煤氣化的混合氣，碳排放量減少30%。大崎CoalGen公司預計2020年上半年正式投入營運。

除了台電火力電廠外，台塑石化六輕汽電共生廠，使用焦炭還原鐵礦煉鋼的中鋼，都是大規模的排碳大戶，建議擁有經費、設備和研究人力的台電電力綜合研究所、台塑與中鋼研發處，合組研發團隊，訂定效益目標，開發改進燃氣燃煤火力發電與減碳技術，減少環境污染。

（作者為逢甲大學退休教授，台中市民）