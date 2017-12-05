自由廣場》柯文哲15%支持度的解讀

◎ 李志傑

《政經看民視》民調「二○一八台北市長想投誰？」結果姚文智獲得五十八％支持度，大勝柯文哲的十五％，以及高嘉瑜十八．三六％、蔣萬安的八．四八％。網友一片訕笑聲。民調的「機構效應」誤差是事實，但也因為是機構效應，讓這份民調結果凸顯了它的價值：十五％這數字，證明深綠這一塊對柯文哲的不爽！

意思就是：就算民進黨最後決定不提名，柯文哲還是拿不到他們的票。這樣子一來，民進黨中央還堅持「絕不能讓國民黨贏得台北市長」、從而禮讓柯文哲的戰略藍圖？別忘了，民進黨支持者可不是黃復興，綠營選票一向很有自主性的！

至於郁慕明放話談新黨「策略」：民進黨北市若推人，就挺柯文哲；如果民進黨不推人，新黨就推自己人。甚麼跟甚麼？新黨算老幾？臭味相投，就儘管去挺吧！沒差啦！

（作者任職金融業，台北市民）

「天龍魔咒」不行了

◎ 邱炳進

新黨為何要挺柯文哲？因為台灣主體派的選民，明年大都將離柯而去，所以，急統的新黨，見到已「兩岸一家親」的柯文哲，能不救援嗎？

以選民的結構來看，不管台北市是藍大於綠，或是綠大於藍，似乎已漸漸脫離鐵板一塊的「天龍魔咒」，否則二○一六年的總統選舉，小英就不會在台北拿到五十二趴的選票，二○一四年市議員選舉，民進黨就不會在台北市獲得全壘打的佳績。

因此，若在國民黨、柯文哲、民進黨三組人馬競逐下，民進黨獲勝機率還是不小。何況再觀望下去，也改不了台灣主體派選民要好好教訓柯文哲的事實。

（作者為退休教師，台北市民）

賴清德與柯文哲

◎ 陳林

賴清德一句「功德」，招來一番臭罵。但是，稍具邏輯的人，都能清楚解讀，賴清德不是在嘲訕照服從業人員，他根本就沒有要求大家乖乖認命，反而是一種不刻意著墨的讚譽，心有戚戚焉的同理心！

台灣政治反對勢力卻趁機刻意渲染，藉機攻擊、抹黑，這原就是我們這個社會必須咬牙接受的不正常現象。

但是，青團將公車站牌塗改成「功德院」，柯文哲不知借力使力，主動跳出來替賴清德辯白，還大耍痞子：「不要破壞公物！」

如果他能對社會曉以大義，從理性的角度詳細解讀賴清德的本意，甚至善意延伸，想一想，柯文哲能在瞬間聚攏多少掌聲和讚語？

看來柯文哲的政治智慧也只不過是小鼻子、小眼睛的勢利眼政客之流，想攻大位？難矣！

（作者著有《台灣農場》，高雄市民）