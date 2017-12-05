自由廣場》一個副總的不休假獎金有感

◎ 林燈

工作卅一年來，第一次拿到一筆接近一個月月薪的不休假獎金，很高興！雖然在科技業上班，不休假獎金只是年度分紅的零頭而已，卻讓我一整天心情甚好。相信很多責任制的公司員工，在一例一休實施後，應該也會有這樣一筆意外的收入。這也是一例一休的好處啊，為什麼沒有媒體報導？想著想著，卻也想出一些心得，看有沒有機會和大家分享。

我開始上班那幾年，員工心態和現在顯著不同。我現在這家科技公司，那幾年，只要公司有新機器進來，大家搶著看操作和保養手冊，常常晚上不睡覺在研究機器。這是自願留在公司的。也有人把資料帶回家研讀。同學、同梯當兵的，都可以感覺這樣的工作氛圍。當然，都沒有加班費。

現在，我手下一、兩百位工程師，大部分在要求下還是能夠做這些事，但是已經很少看到那種熱切學習的眼神！所以有重要的project，選來選去總是那幾組隨便三個人加起來一百五十歲的成員來擔綱。好不容易海選到一位有創意、有正確價值觀的年輕工程師，就如獲至寶，這樣子的年輕人也常常很快就薪水三級跳！

擔任幹部，就得常常仔細觀察那些人具備擔當主管的潛力，第一個條件是工作不計較，任何問題都能欣然接受挑戰。這樣子的人做久了，功力一定比別人強。這樣的人也不會去計較是否有少休假、或者老闆少給什麼。因為，一個計畫做成功，對公司的貢獻有目共睹時，所收到的獎金或晉升相當可觀，與多幾天假可是天壤之別！很多科技同業也都有這樣的工作氣氛，很少聽過談休假的，因為不可能休完，也就不計較了！

我們的團隊常常連續工作幾十天，包括假日是在家工作或出差到工廠工作，天天做腦力激盪，設計檢討，問題解析，當問題解決了，那快樂、充滿成就感的心情就是很大的報償，怎可能會說過勞？就像研究所時跑電腦或做實驗寫論文，幾天不睡覺或睡睡袋，也沒人說過勞啊！

看到媒體報導工運團體對一例一休的抗爭，請容我這老人誠懇地對勞工朋友說句話，重新塑造自己的價值觀與心態，比爭取幾天假更重要。成長與實力才是未來的保障。也希望政府把教育導向技能的培養，把預算有效地運用在弱勢者的技能訓練，讓台灣人的觀念徹底改變，讓技能高手享有社會的尊敬，與企業的推崇。

（作者現任科技業副總經理）