鏗鏘集》低端的上街 高端的上吊

台灣輿論剛埋葬一個自命高級的公務員，和一個罵人賤民的暴發戶，在「無產階級專政」的中國，卻出現「低端」人口被專政，流浪街頭，「高端」人物去上吊的王朝崩敗徵兆。

北京已經變成一個新的天龍國，國際輿論把它噓爆，但它的「中端」卻冷漠或不敢作聲，只有幾個知識份子聯名上書，不痛不癢。

習近平老子那一輩，搞窮人翻身，無產階級革命，打倒「高端」腐化的國民黨，自命無產階級「專政」，但現在北京的「低端」人口似乎比無產階級更低層，不但不能專政，還被專政。

北京「低端」移民工為餬口而忍氣吞聲，飽受歧視，已非新聞，現在高端的一聲令下，幾十萬人寒冬被趕上街頭，成為中國夢的偉大奇觀。

天龍國「低端」求生不易，「高端」卻腐敗不止。解放軍政治工作部上將主任張陽，因涉嫌行賄、受賄，買官賣官被調查，「畏罪自殺」；上將總參謀長房峰輝也在「畏罪」中。

被稱為「高端學前教育機構」的北京「紅黃藍幼稚園」，爆發虐童案和性侵醜聞，專政者忙著遮掩，想藉「端」大事化小。

如此王朝惡夢，還包括周永康、薄熙來、郭伯雄、孫政才、令計劃被指控是「拉幫結派，結黨營私」的「政治野心家，陰謀家」。簡單地說，這些「高端」的罪名就是「貪財好色，陰謀奪權」。

美國學者沈大偉論中國王朝崩敗的七大異象，習家王朝已有六項，包括孤立與專制的皇帝、朝廷朋黨爭紛、精英階層腐敗和經濟混亂。

王朝亂象已現，難怪為「熱烈歡迎」專政黨十九大，北京不賣刀，「低端」不能買刀，肉舖不開店操刀，真是聞刀喪膽，草木皆兵！

（作者王景弘，資深新聞工作者）