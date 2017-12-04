社論》媒體不能當網路的應聲蟲

網路科技的發展徹底改變人類的生活型態，帶來無比的便利與快捷，然而，負面的衝擊也不可避免隨之而來。在現實世界裡因階級、貧富與權力位階的不同，分殊為既得利益族群與躲在暗處發出微弱聲音的弱勢者；但是，在網路的虛擬空間裡，人人都是平等的個體，都可以成為自媒體，以之發聲或者串聯動員，求取同溫層的慰藉，甚或蔚為抗爭風潮，對抗或改變了世界。這樣的發展對社會而言，好壞參半。

科技的進步既是好事，但同時也衍生嚴重的後遺症。網路賦予參與者寬廣的空間，以及強大的發聲力度，卻缺乏嚴謹的規範，以致這個無邊無際的虛擬世界仿如當年美國開拓大西部，沒有維持穩定與秩序，以及保障隱私與權益的執法者，呈現一種純粹實力對抗的叢林生態。事實印證，如此龐大卻無序的平台，容易產生透過有計畫的運作操縱，將片面與零星的聲音形塑成代表主流民意的假象。這類假象的製造者，若只是為了表達個人意見，倒也是多元民主的正常現象，然而，一旦別有所圖的集團或政治勢力掌控了網路世界的話語權，利用扭曲真相，斷章取義，串聯、強化特定聲音，形成輿論氛圍，攻擊對手，或影響政局及改變公共政策，意圖將國家帶往它所引導的方向，則其破壞力之大，將是難以想像，恐將造成多元民主的浩劫。這是吾人運用網路的便利優點之際，不能不嚴肅思考的課題。

網路是依附多元社會而生的科技產物，其操作與運用無涉道德與世俗的規範，因此運用得宜可造福人群，若運用不當，亦將危害、重創民主。由近年世局看來，爆發於北非的阿拉伯之春，即是被統治的弱勢族群透過社群網站串聯動員，有效凝聚了龐大的反對力量，將幾個原似鐵桶江山的老牌獨裁政權推翻。另外，近來一些名不見經傳，亦無財力的選舉素人也利用網路無遠弗屆的滲透力，喚起支持者的回應，得以在不對稱的賽局中脫穎而出。台灣白色力量的崛起，及其在選舉中展現的外溢效應，成為台灣政局翻轉的關鍵。但在正面效應之外，當野心政客或統治集團了解網路的強大威力之後，便會開啟種種的操控模式，建立一支龐大的網軍，針對特定事件或人物褒貶，箝制不同聲音，形成一言堂，意圖達到特定目的。如此一來，網路便淪為流氓政權與政客打壓異己、鞏固政權的工具。

網路世界的另一重大隱憂，乃是本應扮演第四權，挖掘真相、伸張公義的媒體，日益失去探討事件的專業能力與使命感，整天追逐網路爆料、臉書貼文，甚至在行車記錄器中找尋一些雞毛蒜皮的生活瑣事，當作大新聞一再播放或大篇幅報導，而嚴肅的議題或真相遂乏人聞問。其實，網路世界的酸文非常多，其慣用的手法則是斷章取義、移花接木，再貼上標籤，極力抹黑，讓被指責的對象百口莫辯。例如賴清德的「功德說」、徐重仁的「年輕人愛花錢」等，被批到臭頭，難以招架，彷彿犯下滔天大罪，但就整體的講話脈絡看來，體現的其實只是世代與觀察角度的不同，亦發自良善的初衷，即使有所爭議，也不致造成重大衝突與矛盾，但截取其中一句話，施予鋪天蓋地的文革式叫罵，就足以誤導外界觀瞻，事實真相便會被刻意掩蓋。

當前的網路充斥假新聞與假帳號，除了詐騙財物，更多是為了誤導輿論或政府決策，但是，判斷網軍或假帳號其實不難。試想，很多新聞事件發生之初，連專業的媒體都必須耗費時間多方求證才能找出答案，遑論即時發表評論；但號稱網路個體戶的自媒體卻常常能夠同步回應，迅速貼文流傳，進而主導了輿論的風向。這些網軍、假帳號是何方神聖或特定勢力？動機如何？有待查明。但肯定的是，絕非單純的個人所為。因此，媒體若不能堅守專業立場，只是隨著網路的評論、影音起舞，則是自我否定與墮落。在網路如馬路的年代，酒醉開車、飆車的人屢見不鮮，但媒體是社會良心，心中應有一把公義的尺，才不會偏離正軌，淪為社會的亂源。