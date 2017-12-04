自由廣場》文大校長遴選談高教危機

◎ 徐明

鬧得滿城風雨的文化大學校長遴選，正如貴報社論所述，凸顯高等教育治理已經出現重大危機。

文大原任校長任期並未屆滿，卻因董事長考績打「丙」，憤提辭呈，大學校長有任期保障，校長應該向董事會負責，而不是董事長，董事長可以任意將大學校長呼之則來，揮之則去，誰還敢當該校校長？教育部應該立刻瞭解處理。

其次，先前傳出校長遴選會議初選中，有六位遴選委員竟「一致」將某位候選人評為一百分，故意拉開評審差距，如果屬實，顯然不合常理，檢調單位應該立刻保全證據，查扣校長遴選計分表，被「收買」而出賣學術良心，和民初的「豬仔議員」沒有兩樣，更涉及學術倫理與刑事背信，檢調應該盡快調查，將真相向社會大眾迅速公布，教育部應等調查結果，再作定奪。

本次召開的董事會，由於董事長堅持要看評選計分表，否則不肯進入下個程序。報載列席的教育部「公益監察人」蔡鴻斌，因「議事無法進行」，提議董事會另行選出「代理主席」，如果屬實，列席的「公益監察人」是否能干預私立大學董事會的治理？涉及私校治理原則，問題更嚴重。

依據「私立學校法」第十五條，董事長對外代表學校法人，同法第十九條，監察人職權包括財務，財務帳冊、文件及財產資料，決算報告及其他捐助章程規定事項監察，教育部指派的「公益監察人」只是「列席」董事會，再依據該部的「學校財團法人公益監察人指派辦法」，「公益監察人」應「保持超然獨立地位及公正態度」，董事會決定校長最後人選，是董事權責，無關列席監察人，就好像上市公司董事長召集及主持董事會，董事長如果不願進行下個議事程序，列席的監察人竟然可以「建議」董事另選「代理主席」，豈不荒謬？召集程序不合法，法院都會判決決議無效，該校董事長是否不能視事？不能主持會議？必須另選「代理主席」？勢將成為將來司法攻防的焦點，事關私校治理的重要原則，教育部更應慎重。

大學之道，在明明德，在止於至善，少子化之前，台灣高等教育治理已經出現重大危機，各方不能等閒視之。

（作者為法學博士，任教於大學法律系）