自由廣場》台灣兩條路：李明哲或盧麗安？

◎ 陳安

中共十九大之後，對台灣的打壓未曾鬆手，在軍事上以軍機、軍艦繞台霸凌，在政治上則以李明哲案宣示主權，將台灣人民強行納入其國內法的適用對象，國人如再緘默，台灣主權危矣！

十九大報告才說「尊重台灣人民的生活方式和制度」，並給予台灣人民「國民待遇」，第一個享受到這種待遇的就是李明哲，下場是被判刑入獄。某大律師曾經說「大陸給國民待遇，台灣搞千萬除籍？」有了李明哲的教訓，這等「國民待遇」台灣人還會想要嗎？

按照此案的標準，大概除了白狼和黃安之外，包括馬英九和吳敦義，通通都觸犯了「顛覆國家政權」罪名，隨時可以逮捕下獄。奇怪的是，面對這種野蠻霸凌，居然還有媒體鼓吹怪論，呼應對岸統戰的陳腔濫調，責怪蔡政府對主權的堅持。

十九大之後，一群人強作解人，賣力說文解字，想找出習近平對台釋出善意的蛛絲馬跡，立即遭到無情打臉，不知作何感想？

醒醒吧台灣人民，在習近平的大國復興夢下，台灣人民的處境，比起北京那群被驅逐的「低端人口」也好不到哪裡，即使只是在網路上打打嘴砲，都有可能觸怒龍顏，大刑加身。

擺在眼前的是，中共只給台灣人民兩個選擇：

一是效法盧麗安，自行加入「民族偉大復興」的行列，前提是要察言觀色，做個順民。

另一條路是堅持保衛自由民主的生活方式，但要有隨時為信仰付出代價的準備。

做為民主制度產生的政府，對內有凝聚國民意志，對外捍衛主權的責任，總統府對李明哲的遭遇，只發表「不能接受」的聲明是不夠的，特別是針對侵門踏戶的統戰分化，必須有適妥的防範或必要的反制，否則，不待武統，台灣就自行裂解了。

而每一個台灣人民，要做為盧麗安或李明哲（或說李凈瑜）？也該有個抉擇了。

（作者曾任新聞周刊副總編輯）