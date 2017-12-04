自由廣場》下田市的那面國旗

◎ 黃惟冰

駐日大使謝長廷日前在臉書分享一則訊息(https://zh-tw.facebook.com/frankcthsiehfans/)，靜岡縣下田市決定贈送一台訓練用的消防車給台灣。除了由市長福井佑輔親自主持贈送儀式，謝長廷也出席受贈，現場還立有一面台灣國旗。

這樣的一件事，乍看之下似乎平凡無奇，但事實上，具體而微的展現出謝長廷作為駐日大使，對日本社會的認真經營，以及對台灣國格的堅定捍衛。

下田市，距離東京大約二百公里，人口不足三萬，這樣的規模，不要說在日本，就算放在台灣，坦白說，也是毫不起眼。然而，謝長廷卻連這樣的「小場面」都不放過，不遠百里而去，套句選舉術語，真的是「跑很勤」。

其次，不論是日本食品輸台，還是慰安婦等議題，台灣內部許多有心人士，不惜用曲解、抹黑的方式，刻意炒作台、日之間的敏感議題，一直想要借故生端，試圖把蔡政府與謝長廷貼上「親日賣台」的標籤。不過，事實勝於雄辯，儀式上的那面國旗，就是反擊有心人士無的放矢的最好證明。

回顧過去一年多，即便內有反對陣營的刻意掣肘，外有中國因素的不斷打壓，台灣與日本的關係仍有突破性的進展，一方面，日本總務副大臣赤間二郎曾在今年三月來台，創下兩國斷交後日本官員來台的最高層級；另一方面，現任日本首相安倍晉三的母親安倍洋子，也曾在去年六月來台，和蔡英文總統一起欣賞NHK交響樂團的表演。此外，安倍洋子更在今年十月，出席台灣駐日代表處舉辦的雙十國慶酒會，意義非凡。

總結而言，外交工作並非一蹴可幾，在謝長廷的努力奔走，以及蔡政府的運籌帷幄下，台、日之間的交流與互信，確實持續加溫，成績有目共睹。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）