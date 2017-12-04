自由廣場》勞基法彈性化 讓醫師把關

◎ 傅還然

勞基法再修正案，執政黨宣示彈性與安全兩大原則。為了拚經濟，加班彈性、排班彈性、輪班間隔彈性、特休運用彈性成為修法重點，而為保障勞工安全，避免雇主濫用彈性規定，設計了工會或勞資會議同意及政府把關的機制，但勞團質疑工會比率偏低、勞資會議徒具形式、勞動條件倒退、過勞情形將加劇，資方則認為層層把關，難以因應訂單彈性需要。

讓企業於特定情形下，有人力運用之彈性，民眾可以理解，但把關機制被勞方質疑為無效果，被資方質疑為繁複。再好的政策，再大的仁心，因為沒有好的執行技術，不但沒讓人民感動，還引起抗爭。行政部門對於勞方及部分立委對過勞風險的質疑，聲稱超過六成民意支持，並以協助籌組工會、申請外勞須有勞資會議證明、要求限期召開勞資會議、協助部會訂工時指引等多項把關機制回應。但對於弱勢者照顧是政府存在的目的，不能因民意忽略了核心價值，更何況這些把關措施緩不濟急。生命無價，一個過勞案件發生，代表一個家庭的破碎，陳菊市長擔任勞委會主委時拚工安的宣示「再大的生產利益，也抵不過一個勞工的生命」，小英總統交付賴內閣全力衝刺七大任務之一「強化勞工安全及福利，並保持產業所需的人力和彈性」，言猶在耳，執政部門對於社會最關切的勞工健康安全疑慮，應該提出更有說服力的把關措施。

企業彈性與安全保護兩個不相容的議題，其實都是國家社會的共同責任。但勞工身心健康屬於基本人權，放寬工時「限制」之前提，在於工作者能否確保健康及當事人有否意願。國際勞工組織（ILO）及歐盟對於就業平等與母性保護之不相容議題，考量勞工健康權、就業權及個人工作與生活平衡狀況的差異性，採取「個別適應情況」之原則可供借鏡，即經職業醫師確認健康無虞後，告知當事人相關資訊，由當事人決定工作與否。

此「個案評估處理」模式之關鍵在於運用專業醫護，排除高風險群從事相關危害性工作，我國此方面之運作條件趨於成熟，職業安全衛生法已要求一定規模以上企業，應特約或聘請職業醫護人員，依過勞預防條款及相關指引，善盡勞工健康檢查、健康指導、健康風險評估、工時管理及選配工之義務。中小企業部分，職安署也已成立北、中、南區勞工健康服務中心提供免費服務。爰建議鬆綁勞基法修正草案四彈性之層層束縛，改由職業醫師專業把關，亦即修正為「已依職業安全衛生法由職業醫師實施勞工個人健康風險評估結果，屬低度風險（WHO十年內心血管疾病風險小於十％）並徵得當事人同意者，得從事本法彈性機制之工作」。如是，勞方對過勞及資方對程序繁複之質疑才有解，修法才能順利進行，彈性與安全之修法目的也才能在政府與社會最小成本下達成。

（作者為台灣大學職業醫學與工業衛生研究所兼任教師、前勞動部職業安全衛生署署長）