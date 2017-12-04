自由共和國》清水唯一朗／2017年總選舉和修改憲法

清水唯一朗／日本慶應大學教授

動盪的一個月過去，日本政治恢復了平靜。十月二十二日眾議院議員全面改選的結果，執政黨保持了選前的壓倒性優勢。最大在野黨民進黨的分裂，使得安倍內閣的政權基礎更加穩固。

一般認為眾議院解散改選的目的，是要詢問國民對於以下兩項議題的意見：第一，是否同意進一步鞏固對應北韓威脅的體制。第二，是否同意將增收的消費稅運用在全民福祉政策上。

執政黨取得大勝，眾議院議員的任期最長可延續到二○二一年十月。安倍首相的自民黨總裁（按：相當於「黨主席」）任期，也有望在明年九月的總裁選舉獲勝之後，延續到二○二一年九月。如此一來，安倍內閣就會成為日本戰後最長的政權。

眾議院解散的真正目的應該是政權的長期化。如同二○一四年十二月總選舉時所見，安倍內閣習於在選情緊迫前先進行改選，以利政權的長期化。第四次內閣大臣（相當於各部會首長）和黨執行部人事和改選前如出一轍，便是十分具象徵性的一點。

在野黨方面則是有劇烈的變動。最大在野黨的民進黨一分為三，一派與小池東京都知事（相當於市長）領導的希望之黨整合；另一派自行籌組了立憲民主黨；其餘的參議院議員則是選擇留在民進黨。保守派人士聚集到了希望之黨，較具自由志向的人則是加入了立憲民主黨。在野黨因政策的歧異而分裂的現象十分耐人尋味。安倍政權的長期執政，以及在野黨的重組—這兩點便可說是這次大選結果的概括。

今後的日本政治會有怎樣的發展呢？「修憲」將會是矚目焦點。一直以來，安倍首相隱藏其本意，避免將修憲明訂在自民黨主要的政權公約中。然而，自民黨在這次的選舉首次將「憲法修正」明訂在公約中。

國內的輿論也有很大的變化。大選之後的民意調查中，有多達八十二％的受訪者認為應針對憲法修正議題進行議論。往後四年，「憲法修正」應毋庸置疑地會是安倍長期政權的集大成。

然而，此處所潛藏的「權力的悖論」也是不容忽視的。以安倍首相為首的執政黨幹部在每次勝選時，都會表示「憲法修正議題交由國會討論」，避免講明其發展趨勢。因為他們也知道，實際上的修憲過程不會如預期般順利。

民眾對於「討論」修憲這件事持正面態度。然而，對於更動憲法第九條這部分，就算改得再怎麼符合實際狀況，還是有多數的國民表示反對。

在日本，「戰爭的記憶」根深柢固。連安倍首相也因為顧忌到國民的反彈，避免在這次的選舉提到修改憲法。依此觀點，在修憲行動實際展開之前，眾議院絕對不能解散。因此，如果在選舉時提到憲法議題，執政黨可能會失去修憲所需的最低門檻—三分之二的議席。換言之，修憲將由這次選舉中勝選的國會議員來執行。

對安倍首相來說，修憲是自己政治生涯的總決算。然而，對於其他的自民黨議員來說，日後還有下一次的選舉。在現行小選舉區制度下，一旦導致選民反感，則落選的可能性會更高。所以對候選人來說，盡量避免上述情況發生至關重要。因此，對於變更憲法第九條這種具爭議性的政策，身為議員真正的心聲應該是能閃則閃。一直以來安倍總裁主導自民黨候選人的提名權，對於議員能起到限制作用。然而，這次選舉之後，因為不能再解散改選，所以安倍首相也就無法再以提名權來控制議員。這就是所謂的「權力的悖論」。

實際上來看，二戰後迄今七十餘年，日本憲法從未修改過，其中很多部分已經不合時宜。最明顯的一點，在世界上一百九十多部憲法中，日本國憲法的單詞數（換算成英語）排在倒數第五，可說是極端的少。這代表：理論上應該要限制權力的憲法，並不具很強的約束力，也就自然交給政府很大的裁量空間。護憲派守護現行的憲法，也等同於容忍政府高度的自由裁量。這是護憲派所陷入的矛盾。

修憲正反兩方的議論造成了日本政治的分裂。這樣的構造應該被終結。日本政治的資源應朝向更具建設性的方向上發展。往後四年，上述發展能否實現？安倍內閣的執政將備受矚目。