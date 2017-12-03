自由廣場》四歲女童之憾是宿命？

◎ 蕭蒼澤

何謂高風險家庭？新北市四歲邱姓女童遭母親同居人虐死，讓人感到既傷心又憤怒，女童母親今年十月入獄時，當時警方就向社會局通報為高風險家庭，承辦社工就想進行家訪確認女童狀況，試圖透過看守所聯繫莊姓同居人及莊母，因邱女所提供的同居人通聯資料及身分證字號都是假的，竟然還相信「照顧沒問題」，且多次來回都無法見到女童，此時就應該報警，女童三週後已遭虐死後，社工師痛哭失聲，卻再也喚不回一條生命了。

社工雖然循線打電話找到女童外婆，明白實際照顧邱小妹的人是莊男母親，聯繫上莊母，莊母不願配合家訪，邱女及莊母為了掩護吸毒的莊男，提供假地址，社工師在發現是假資料假地址就應該馬上報警緊急協助處理，顯然處理經驗知識均嫌不足。社工師前後打了廿八通電話卻沒作用，事後看來社工師雖有滿腔愛心，只因欠缺及知悉如何尋求強制力介入，就因此挽回不了幼童生命。

政府應該修法和拿出方法，對受刑人入監前，先行主動強制安排寄養家庭，不管受刑人同不同意，通常會入獄，表示他家庭其他成員都有問題或困難，所以在入獄前，政府應該著手解決小孩寄養問題，避免下一代受害。

吸毒造成太多社會問題，如偷竊、搶劫，更是政府該重視的地方。莊母無知，沒人打通電話請警察來看一下？就因為這樣，很多原本可以避免的悲劇眼睜睜的就讓它發生了，政府應該立法讓社工對於重大嫌疑家庭進行強制訪查。社工職訓也有該加強的地方，否則只是形式上的打打電話是無濟於事的，妨害社工執行公務，也應考慮立法移送法辦。

且高風險家庭的社工師見不到女童，就應列為失蹤人口，報警帶回嫌疑犯調查，如果這女童是法官或我們的家屬，將心比心，這種事情的防治還會那麼難嗎？從生母同居人到同居人母親到社工師，從法律到司法，救不到一條無助的生命，這對我們台灣不是最大的諷刺嗎？有人說，這就是台灣司法的悲哀？邱女及莊母為了掩護吸毒的莊男，不惜提供假資料混淆社工，這兩人應該一同負起該負刑責，否則兒童保護法會讓人質疑是談假的！

最後，政府應貫徹，單親家庭照顧者入獄，幼童就可以強制帶走安置，同居人並非直系血親，無權力行使監護權，即對未成年子女權利之行使及義務之負擔均不得擔任！立法讓社工有權力針對高風險家庭運用警力協助調查，這種悲劇肯定可減少很多。

（作者為律師）