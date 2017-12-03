自由廣場》農民竟無職災保障

◎ 張凱翔

加入農保的農民，從事農務工作時遭遇雷擊、蛇咬、噴藥傷害、耕耘機絞傷，或往返農地途中車禍等直接間接工作傷害，農保本身竟然沒有職災保障，一百多萬的農民，若碰到職災死亡，遺屬可能只領到喪葬津貼約十五萬，應該是台灣最低的職業災害死亡金額，合理嗎？

勞保局說，農保的保費只有月繳七十八元，本身就是破產在經營，不可能再增加給付，也不能納入勞保給付，否則，會拖垮勞保財務，是嗎？

以現行勞保區分為普通事故跟職災事故，二者財務結構是獨立，職災事故再區分執行職務的職災費率，跟全行業統一的上下班通勤災害事故費率。如果，開放自營農保農民，單獨加入勞保職災事故保險，現階段先求保障範圍，先以勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審查準則，暫行準用農保農民，保額，以基本工資計算，暫行參考勞保農林牧業費率百分之○．二三，月繳保費約四十八元，由農會併入農保保費收繳，除非農民自己選擇以書面向農會表示不加職保，否則一律納保，施行之日起農保農民即刻就有如勞工的基本職災保障，職災醫療，職災傷病給付，職災失能給付，職災死亡給付，擴大對農民的實質照顧，這是德政。

勞保局擔心財務問題，放心啦！所謂的職災，在勞保局嚴格審查下，多數是屬於意外才給付，而這發生機率，其實勞保局都有資料可查，因為目前農保的喪葬津貼也是由勞保局承辦，只要統計最近十年的農保喪葬津貼，附上的死亡證明中，有幾張是相驗屍體證明書，其中再深入調查是否跟執行農務有關，這就有意外死亡實際發生機率，何來無法精算？

（作者為中華民國勞務士協會首屆理事長）