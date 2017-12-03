◎ 黃瑞培

台北市取消明年將近七億元的敬老津貼，將只對中低收入戶與百歲人瑞發放。不久前，桃園市一位單親低收媽媽，向政府申請一萬元的急難救助後，卻在百貨週年慶買了高額化妝品。

時下充斥著以「收入」作為津貼補助標準的政策，不禁令人感慨，現今社福制度裡，「富人」真的有錢？而「低收」果真沒錢嗎？除了所得財產以外，難道沒有別的分配標準了嗎？

多少人年輕時辛勤工作，養家活口、買屋棲身，依法照實繳稅，讓政府重分配資源，作為社會福利服務與救助；但這些人隨著年紀漸長，所得收入銳減，地價卻上漲，土地及房屋價值動輒超過各項補助資格條件，此時，該負擔的土地房屋稅負不減，國民年金和敬老津貼卻可能連一毛錢也領不到！

反觀，有些人覬覦「（中）低收入戶」的生活、健保、教育……等津貼，故意維持低所得，以便繼續享有各項補助；又有多少人，對勞保「失業給付」食髓知味，為了持續請領，常態地就業再失業？

社會福利、保險和救助都是「社會安全」的支柱，對於經濟弱勢，應該靠社會救助來彌補，而非讓社會福利與保險也跟著陪葬！當「排富」成為分配正義的主流，一切分配制度都以貧富為思維，不僅造就「福利貴族」，也將逆向擴大貧富差距。

（作者為醫管師）