自由廣場》原來你什麼都不想要

◎ 汪文琦

東海大學前總務長黃欽印先生日前投書自由廣場，討論歷史建築保存過程中的「文資暴力」；由於該文的表述明確而直白，並且很能夠代表台灣當前某種程度「反文資」的主流看法，勢必可以作為台灣文化史的一份重要歷史文獻！

有這麼一個說法：如果個人的悲劇不能與時代產生聯結，那麼就只不過是一場意義不大的偶然意外；然而，東海大學自去年以來所發生對於自身珍貴歷史文物（歷史建築）的輕忽態度，以及黃欽印先生對文物關懷者的輕蔑嘲笑，恰恰是一整個時代「重物質、輕精神」的必然結果：將物件、個人都降低為只具有純粹的使用目的，而視其任何的文化、歷史與精神價值都是毫無意義的虛構。簡言之，物件、個人都僅僅剩下某個「價格」，而再無「價值」可言。正是在這樣整體的社會與文化認知體系底下，因此，我們只能「消費」（頂多還能「代工」）卻很難「生產」精神文化。更有甚者，則是如黃欽印先生完全無視價值共有的觀點，「物件」是我的、「使用目的」是我的、「價格」是我的，其他人別再提什麼「價值」問題了。

眼前卻有個完全不同的例子。下週日（2017.12.10） 即將在台北（國立台灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館）開幕的「德意志工藝聯盟一百年」展覽，乃是「德國對外文化關係學院」策劃，自德國國內外各個收藏機構以及個人借調而來的各類型相關文物，經由歷史學家、文化評論者、政治觀察家進行論述，再由廣設於世界各地的「德國歌德學院」尋覓展覽機構、提供經費資助，十一年來已經巡迴世界數十個國家展出。

其中可以看出，文物保存、思想生產、文化推廣三種不同類型的工作，各有不同的致力機構，彼此之間又緊密配合、使命必達。在在顯現德國作為文化生產大國的雄心壯志。

這股力量並且遍布民間、成為社會的主流意識。筆者留學德國期間，起初會被報紙上全版的紀念或祝賀特輯所搞迷糊，這些特輯往往刊登於某一（不分國內外）電影演員、運動選手、文學作家⋯⋯的七、八十歲生日，一張照片加上大量的文字論述，然而並沒有因為新書出版、電影上演，純粹是對於世界性「文物保存、思想生產、文化推廣」的努力，並且也為自身文化扎下堅實根基。

所以，一點也不意外的，上面所提及的「德國對外文化關係學院」在兩年前我國旅德前輩建築師李承寬百歲冥誕之際，盛大製作了一檔目前仍在進行的巡迴展覽《李承寬的屋宇地景：斯圖加特、柏林與台灣》，反觀我們對於各種有形與無形歷史文物的輕忽態度，就更別說還有思想生產與文化推廣的工作了。我的腦中飄出的是張惠妹不絕如縷的歌聲：原來你什麼都不想要！

（作者為國立臺南藝術大學建築藝術研究所助理教授）