自由廣場》柯Ｐ是統派嗎？

◎ 季節

郁慕明表示，如果二○一八年台北市長民進黨也推自己的人選，願意有條件地支持台北市長柯文哲連任，以反映對國民黨不滿，因為柯文哲在兩岸保持交流議題上，思路與新黨相對接近。萬一民進黨不提名，新黨就自己推人。

然而回顧二○一四年台北市長選舉，選前郁慕明痛批柯文哲明明政治色彩墨綠、挺台獨，卻高喊中華民國裝中立。難道郁主席認為經過三年，柯市長已由當年的裝中立，裝到變成真心想法改變，不再墨綠、不再挺台獨了？還是郁主席認為自己當年判斷錯誤，柯市長並不挺台獨？

柯市長喊出「兩岸一家親」、「命運共同體」，並不能做為不再挺台獨的證據，因為獨派也可以基於經濟考量，主張兩岸就像兩個外國一樣貿易往來，當年小三通不就是蔡總統在陳總統任內當陸委會主委時開放的？而一家親、命運共同體，也不等於就一定是一國，兩個關係緊密的外國也可以。

新黨一向主張中國統一、強調中國認同、反對台獨，如果是因為覺得柯市長在市政或民生議題上表現得比任何國民黨可能人選都好，轉而挺柯，還無可厚非。但主張基於兩岸交流及反映對國民黨不滿而挺柯，就不通了。難道，國民黨民進黨都派人，三方角逐之下，國民黨可能的人選，不管是丁守中或蔣萬安，都穩居老三，所以新黨必須挺柯防止民進黨勝選？莫非在郁主席眼中，如今丁或蔣才是獨派，柯市長反而是統派？

（作者為國民黨黃復興黨部委員）