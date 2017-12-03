自由廣場》空污憂鬱症

◎ 林子堯

近來台灣空氣污染嚴重，不僅遮蔽天空視線、影響上呼吸道健康、造成過敏和氣喘問題，同時也增加長期的心血管疾病風險。其實不僅是生理問題，越來越多研究也認為空氣中的有害微粒對心智健康有害，甚至會增加罹患憂鬱症和復發的風險。

根據國際著名環境衛生期刊Environ Health Perspect（2017 Impact Factor值為9.78）的相關研究，二○一二年七月刊登學者Youn-Hee Lim的研究，研究指出空氣污染導致的PM10、NO2和O3增加，可能會讓年長者的憂鬱症症狀惡化。另外二○一六年四月韓國首爾世宗大學（Sejong University）的學者Kyung-Nam Kim研究指出，長期暴露於PM2.5微粒，會增加民眾罹患重度憂鬱症（Major Depressive Disorder）的風險，也呼籲空氣品質的重要性。

憂鬱症是世界衛生組織所訂定的廿一世紀三大疾病之一，對個人、家庭和社會都會帶來巨大負面影響。過去相關研究大多注重於壓力、睡眠、飲食、內分泌、人際關係和心理認知的面向，而忽略了空氣也可能會帶來影響。最近台灣惡化的空氣品質，也請民眾小心留意本身身心健康以及周遭罹患憂鬱症的親友狀況，避免憂鬱症症狀惡化。

（作者為診所院長）