社論》「一個中國沒有實現的自己」

一度是「老外網紅」的德國人雷克，在中國因故遭禁造訪台灣後表示：「我看到了一個中國沒有實現的自己。」（取自雷克個人臉書）

一度是「老外網紅」的德國人雷克，在中國因故遭禁造訪台灣後表示：「我看到了一個中國沒有實現的自己。」他自言對中國有種恨鐵不成鋼的感情，但那個國家最近越來越奇怪。這是一個西方人深入體驗中國的感慨。另一方面，西方主流媒體則以報導、專論烘托「中國贏了」、「強國崛起」、「醒來的巨人」，連中國都有人提醒不要掉入捧殺的陷阱。

其實，中國的掌權者，至今仍對中國崛起缺乏自信，總將自己急於秀肌肉之舉引起其他國家的預防性因應，視為反華勢力的先發制人。如此倒果為因，最典型的是南海，北京不理周邊國家的主權聲索，填海造陸、化礁為島、軍事進駐，從而引起美國為主國家以行動維護公海航行自由，而這樣的再平衡卻招致北京作賊喊捉賊的高調抨擊。對日本，對台灣，亦復如是。影響所及，從「重返亞洲」到「自由印太」，新一波的圍堵中國，竟成了北京惡夢的自我實現。至於，中國高層權力鬥爭，黨政軍商要人被自殺、被認罪時有所聞，不計代價維穩到清除低端人口，無不印證中國掌權者在內部也因缺乏自信而過度防衛。

以往有一種論述，民主台灣與專制中國是制度之爭。而兩岸關係與全球化發展，越來越凸顯其本質是征服者與被征服的較勁。台灣主權不屬於中國，這個事實與法理成了次要因素，主要因素轉為中國擁有經濟與軍事的優勢，它想隨自己的意志去定義歷史、想像未來，包括東海、台灣海峽、南海、西太平洋、印度洋等，都是帝國的最新想像空間。而這種新天朝觀，正對國際秩序帶來嚴厲挑戰。帝國心態，對外不講王道，對內只講霸道。以故，中國崛起，首先要付出代價的不是別人，而是中國人；首先要受害的國家不是別國，而是中國。於是，所謂的中國夢，如果是值得世人尊敬羨慕的願景，那個夢永遠無法在中國實現。會被實現的中國夢，只可能是一場惡夢，一如中國封建王朝不斷自噬的歷史規律。

中國掌權者對國家的終極藍圖為何，外人不得而知。但對於軍艦軍機繞台擾台，連日本也已高度警戒，中國則是一副為惡不怕人知，揚言沒有什麼鎖鏈能鎖住中國。在這方面，北京似乎又表現出另一種極端，那就是過度放縱自信，一如北韓的金氏政權。毛澤東時代，一窮二白，搞人海戰術；現在時來運轉，搞錢海戰術。而這種表面優勢，一旦經濟形勢逆轉，便可能快速歸零，不能當作不變的國力。就像中國的科技與貿易，與外界是相互倚賴關係，一旦投資退潮、貿易戰爭，中國的市場與工廠還有多大威力？中國強，其實是有制約因素的。

偏偏中國有一種冒進思想，認為別的不行，但至少可以吃定台灣。殊不知，台灣對於美國、日本戰略利益不可或缺，中國的武嚇到最後都還需自我節制，不是因為忌憚台灣的民主自由人權，而是美日相關國家的必然干預，這是利益與命運共同體關係的體現。一如台灣首度總統直選的台海危機，隨時會有國際力量提醒北京，中國夢的夢境邊緣最遠在哪裡。話說回來，國家是由人民組成的，國家來自人性，必須有足夠的內在合理性，才能夠國運昌隆，中國人也絕非天生的奴才。許多中國人已從小康走向富裕，但一黨專政隨時可能讓一切化為烏有。雷克遭禁之後，在中國「好像從未存在」，便是一例。對照世界文明已經進步到人權、動物權、環境權，勢必會有越來越多的中國人體認到，中國夢不是統治集團壟斷利益的同義詞。

現代中國，從辛亥革命到國共內戰到今日的崛起，一直還沒有找到中國人心目中理想的國家。可怕的是，倒了一個黨國，又來了一個黨國，而且，新的黨國對政權的獨佔、對人民的專政，早已使這個國家失去正常的矯正機制。中國在全球化機遇下的繁榮，多數人享受到的往往是認分當黨國臣民的幸福，民運、維權、上訪等有礙和諧社會觀瞻之舉，隨時會受到雷霆萬鈞的國家暴力伺候。如今，世界正面臨一個這樣的中國：如果它繼續霸權崛起，對國際和平發展不利；如果它出現政治經濟混亂，對全球市場也有負面衝擊。西方國家對中國的愛憎情結，刻劃出這個國家是何等的一個「難題」。