自由廣場》鯊魚機的另一種翱翔

◎ 羅成志

被台灣軍武迷與航空迷社群暱稱「鯊魚機」的S-2T反潛巡邏機，因P-3C反潛巡邏機接手巡邏海疆偵潛重任，於十二月一日在空軍空運、電戰、空中預警暨反潛機隊大本營空軍屏東基地正式除役功成身退，為半世紀翱翔台灣天際歲月畫下句點。S-2系列更是國軍史上第二種服役超過半世紀的航空器，也算創下另一個歷史紀錄。距離上回空軍屏東基地為被暱稱「老母雞」的C-119運輸機舉行除役典禮已相隔二十年之久。

根據他國軍方飛行部隊相沿成習慣例，每逢一種軍用機除役之際便會舉行盛大典禮歡送其走入歷史，甚至由軍方高級將領親自同乘或駕駛同型機，以示對駕駛和維修過該款軍機的空地勤官士兵致敬。譬如今年三月底印度海軍將使用廿九年的冷戰時期前蘇聯製Tu-142型長程反潛巡邏機除役（印度是該機唯一外銷客戶），由印度海軍航空兵指揮官主持，更由僅存的適航同型機在除役典禮上與取代Tu-142的美製P-8IN反潛巡邏機展翅並飛，象徵反潛巡邏任務世代交替。又如義大利空軍為著名的「寡婦製造者」F-104系列戰機最後一個使用者，十二年前F-104戰機除役當天，義大利三軍參謀總長更親自搭乘TF-104G雙座教練機升空執行最後一架次飛行任務，鼓勵該國空軍士氣並表彰F-104戰機在義國空軍服役長達四十二年的歷史紀錄。前年底以色列空軍為服役四十八年的A-4天鷹式攻擊暨先導部訓機舉行除役典禮，甚至由以國空軍司令、人資署署長、計畫署署長等三位現役高級將領親自駕駛這款經歷以阿贖罪日戰事的名機升空作最後一次編隊飛行，向這款勞苦功高的老戰鳥告別並對駕駛或維修過此機的空地勤人員致敬。

回顧二十年前C-119與十九年前F-104兩款軍機除役典禮場合，當時空軍只是象徵性啟動引擎滑行應卯，主事者顯然是怕發生飛安事故下的保守心態作法，不免令彰顯軍史傳承意義與媒體報導能見度、塑造正面公關形象等正面附加效益大打折扣。鑒於S-2系列執行海洋偵潛巡邏任務半世紀的貢獻，國防部與空軍高層舉行盛大儀式鄭重其事歡送S-2T除役，邀請駕駛與維修過S-2機隊的海、空軍退除役空地勤人員共襄盛舉，效法前述先進國家軍方軍機除役典禮成規，由僅存的適航S-2T升空繞行屏東基地作最後一次巡禮，並和接手巡邏偵潛任務的P-3C編隊飛過除役典禮會場上空，象徵任務交棒薪火相傳，向駕駛或維修過這款老戰鳥的空地勤人員致敬，事隔二十年後國防部與空軍從善如流借鏡先進國家軍方舉行歡送S-2T除役典禮，富於人情味作法是觀念上的進步值得肯定。

國防部和空軍更宜妥善處理除役後的S-2T機隊尋求第二春，除了依照慣例供空軍基地展示或贈送民間大專院校科系作為航太科系實習教具外，更可考慮售予無邦交國家航空博物館或交換對方館藏，藉以充實岡山空軍航空教育館館藏，這遠比被當作廢五金解體論斤賣更能「機」盡其用，促進我國空軍國際能見度，充分發揮其剩餘價值。

（作者為航空迷）