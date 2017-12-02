自由廣場》獨董逃亡潮

◎ 張勳慶

在二○一四年國內上市櫃公司有七十六位獨董辭職，二○一六年升高為一一二人，面對此種獨董逃亡潮，國內在日前也開了一場「二○一七年獨立董事論壇」。在會中曾經擔任過獨董的立委郭正亮說，獨董問題很大，做太好會被經營層打到送醫院，若順應經營層，則易產生法律糾紛，要天天跑法院。

依目前國內法令規定，上市櫃公司要有兩席以上獨董，而這些獨董大概來自學者、政界、民代與某行業名人。當這些人在接到公司邀請時，本來就要有自問所為何來，以及有無相關專業能力，更重要的是為廣大投資人，從公司內部治理做好透明和可信的投資標的，以免發生自肥掏空，貸款行庫呆帳，甚至波及金融安定或國防建軍。

同樣的，台灣是法治的國家，甚至開會也可有錄音或文書資料存檔，假如獨董發現公司刻意隱瞞資訊，那當發揮職權要求提供，情形嚴重可向金管會或法治單位，透過公權力去介入。假如擔心有暴力上身，便放縱或睜隻眼閉隻眼，那獨董豈不成了無牙老虎又成了共犯。特別是在風風雨雨的樂陞案發生後，國人所見到的獨董，不是一推了事，便是在司法過程中，先出清名下財產，獨董本身從接任之初，便沒有對此職有所清楚認知，那與其說獨董難當，還不如說是不能破除人情又斷後路心態在作怪。

假若真有獨董在嚴審資料與投資報告中遭公司有形或無形暴力威脅，那便是公司內部存有重大問題又隱瞞投資大眾，豈能用順應經營階層去了事。現在大吐苦水獨董得在醫院和法院中去選擇，那投資人、貸款行庫又豈有選擇的空間，他們只會在養套殺下最後一無所有又求償無門。獨董今日會大嘆難幹，這是上市櫃公司依法治理仍遠遠落後先進國家，又或者檯面上下搞兩手策略，這也是國家經濟競爭力的隱憂，以及勞工權益隨時不保的炸彈，若依法而治獨董都不去堅守，那上市櫃公司又和詐騙集團有何不同。

（作者為文字工作者）