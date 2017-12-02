自由廣場》何必唱衰國防自主

◎ 姚中原

部分國民黨人士以及一些統派媒體，頻頻藉著慶富造船財務弊案事件，嚴厲攻擊蔡英文的「國防自主」與「潛艦國造」政策，並批評潛艦國造最後只會淪為國家錢坑，亦即不看好潛艦國造有成功的可能性。

其實「潛艦國造」政策，最早起源於馬政府時期，二○一四年時任海軍司令陳永康上將任內開始規劃；二○一五年五月馬英九總統在就職七週年的中外媒體記者會，更公開表示「潛艦國造」是政府重大政策；另外，二○一六年五月十七日由海軍對外開放的「左營海軍故事館」，亦展出我國未來「自製潛艦」的概念模型。

過去在藍綠意識形態對抗下，我國「重要國防政策」或「重大軍購案」常常淪為政治犧牲品。其中一個最重要原因，就是曾長期掌握國會多數席次的國民黨，往往只顧政黨私利或選舉利益，未站在「國家安全」高於「政黨利益」的角度來處理國家重大政策，甚至強力阻擋民進黨的國防施政。

例如二○○一年四月，民進黨執政時期，美國就已宣布並願意出售八艘柴電潛艦等武器裝備給台灣，但當時在野的國民黨強力杯葛，硬是在立法院的程序委員會將此批重要軍購案擋下高達六十多次。即使二○○六年十月，時任美國在台協會處長楊甦棣出面召開記者會，希望軍購案能早日審查通過，但當時擁有立法院多數席位的國民黨仍不為所動，此也是台灣至今無法早日籌獲潛艦的主要原因。

國家安全、國防武器不能完全寄託於他國的善意，民進黨重新執政後，公開宣示「潛艦國造」是重大國防政策，未來可與「潛艦軍售」計畫並行不悖。即使未來的潛艦國造工程，會有技術困難需要突破，但為了增強台灣國家安全的維護，國人應支持政府完成此重要的「國防自主」政策。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）