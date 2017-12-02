自由廣場》李明哲審判中國

◎ 余文儀

一個台灣公民，堅持民主自由人權法治理念，曾在網路表達，希望中國民主自由化，改善人權，真正理性法治，結果，中國利用他入境時無理由非法拘捕，非法入罪，非法「被認罪」，強行關押二五四天，隨後編造罪狀，強行審判，並強迫不上訴，已經強烈表現了三項事實：

（一）自二○○三年粗暴通過反分裂國家法之後，已將台灣視為其管轄下一省或區，司法逕行拘捕審判台灣人民，侮辱侵犯台灣人民之言論及人身自由公民權，並無從答辯，展露殺一儆百、恫嚇台灣人的邪惡面目。

（二）主張自由民主人權之言論，即被視為意圖顛覆中國政權，滑天下之大稽，等同承認中共政權就是反民主自由的非人道政權！黑幫政權！

（三）當著全世界自由民主國家面前，如此流氓土匪般行徑，已公然宣示其政權是無視世界主流價值─民主自由、人權、理性，公然對幹？台灣人民情何以堪？還一大堆人花錢拿著「呆胞證」爭往中國跑，搬錢往中國，幫助中國、消費中國，使中國坐大卻反向傷害台灣！踐踏台灣，蔡政府難道只會忍氣吞聲，維持早已被改變的一面倒的「現況」，等候「善意」？

國際社會普遍妥協心態不顧正義，台灣卻一路被欺壓，難道政府、人民不能展現一點正義感嗎？危邦不入亂邦不居，政府應清理台灣內部間諜，呼籲全面抵制中國拒用中國貨，拒與中國政府合作，降低中國旅遊投資，並鼓勵中方自由人士…堅持民主自由人權是普世價值，德不孤必有鄰，美國國務院及歐洲議會均出面聲援，反觀台灣人民政府呢？譴責黑幫政權霸凌之同時，不禁要質疑「台灣政府是否欠台灣人民一個國家？」

（作者為醫師、台灣社副社長）