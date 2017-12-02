自由廣場》國際經濟競爭 敵人不會等你

◎ 戴宏怡

年初拍板定案的一例一休新制，施行大半年後，各種負面效應逐漸顯現，同時引發社會上的各種爭論，業界不斷期盼修法，而市井小民也為物價上漲、生活不便及收入驟降的壓力所苦。

近日出差海外，看展參訪，參與各類國際會議，明顯感受到台灣競爭力之退步。當其他落後國家急起直追，周遭強敵步步進逼，台灣仍為減少工時爭擾不休，實非社稷之福。

現行的一例一休，某種程度是剝奪勞工的工作權。或許有些勞工期盼減少工時，增加更多休閒時間。但一定也有勞工希望能努力工作，花更多時間以提升自身能力，或者思考工作之改善優化。所以，如果硬性規定所有人適用同一套工時制度，對於那些身體與家庭狀況都允許，希望且需要擁有更多工時的人，並不適當。

勞工與人才，不只「量」的不足，還有「質」的問題，就是工作意願、職場倫理與團隊榮耀意識低落。我們的勞工政策形成過程，已經把聲音很大的一小部分勞工，變成只在期待每年的工時減少及基本工資提高的小確幸。而越來越多的年輕人，可能會質變，成為只希望日子過得舒服，以「溫良恭儉讓」自賞的永遠的勞方。讓具備「智信仁勇嚴」特質，有開創性，能獨當一面，擁有團隊合作及領導力，可以帶領我國產業進行海外經濟移民的企業家人才發展受限。

國際經濟的競爭，沒有標準，敵人不會等你。我們也不該給對手時間，要速戰速決。企業內全員，在身體健康家庭和樂的前提下，如何拉近與領先者的距離，或遠遠拋開其他競爭者，就是要多花時間。所以，就要有自由的工時投入的方式，而不是僵硬的朝九晚五，沒有彈性的最高工時框架，限制絕大多數的人，讓他們無法用自由的意願來工作。

另外，在網路時代，全球化國際經濟，知識工作者到海外拓展版圖，要與外國競爭者一較高下，也是不分晝夜的。所以，我們也要擴大實施責任制，讓大部分的非勞力工，可以心無旁騖地，視個人狀況自由投入工時，而不再說一套做一套。

（作者為台灣區絲織工業同業公會理事長）