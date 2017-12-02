自由廣場》私校公共性應予貫徹

◎ 許惠峰

文化大學發生校長遴選之爭議，身為文化大學之一份子，眼見私校辦學因董事會之爭議而產生學校動盪，深感痛心，不得不在此發表個人之感想：

一、校長遴選過程不得有任何瑕疵。依私校法第四十一條第三項之規定：「校長悉依法令及學校章則綜理校務，執行學校法人董事會之決議，受其監督、考核，並於職務範圍內，對外代表學校。」可知校長雖受董事會之監督及考核，但學校相關第一、二級主管之人事命令皆由校長決定，方能有效推動校務發展，因此校長的領導力及公信力影響校務發展甚鉅，文大校長之遴選過程竟於十一名遴選委員中有六名對同一人評分一百分，此外並有諸多疑似操控選舉結果之瑕疵（礙於篇幅所限不一一列出），而教育部本已發函請學校董事會「查明妥處」，豈料董事會之成員，竟在董事長要求驗票而真相未明之前，執意圈選校長，其用意為何？不言自明！

二、董事會依法應尊重校長治校之權責。另依私校法第廿九條之規定「董事會、董事長、董事及監察人應依本法及捐助章程之規定行使職權，並應尊重校長依本法、其他相關法令及契約賦予之職權。董事長、董事、監察人不得兼任所設私立學校校長及校內其他行政職務。」足見私校法對於董事會及校長之職權已有明確之劃分，董事會除有監督考核之權外，並應尊重校長之職權，因此董事原則上為無給職，並不得干涉校長日常行政事務之處理，然文大董事會竟設有三名專任董事，並干涉校長之人事決定權，擅改部分主管之法定任期，毫無法治觀念，令人痛心。

三、董事會應體認私校財產並非個人之財庫。又私校法第五十條第二項規定：「前項附屬機構或相關事業之財務，應與學校之財務嚴格劃分，其盈餘應用於改善師資、充實設備及撥充學校基金，除法令另有規定或學校主管機關核准者外，不得以任何方式對特定之人給予特殊利益；停辦時所賸餘之財產，應歸屬於學校法人」。足見私校法雖已允許學校設立附屬機構，但其盈餘不得挪為私人所有，文大所屬之華岡興業基金會竟設有三層之子公司，甚至涉嫌在海外設有帳戶，此皆為一般常見掏空公司之手法，屬於公益性質之私校，為何以此方法辦學？實令人匪夷所思！

綜上，建請主管機關及檢調單位務必對於私校董事會嚴格監督，徹查任何不法行為，以貫徹「私校公共性」及維護眾多學子之權益。

（作者為律師、文化大學法律系教授）