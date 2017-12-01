自由廣場》準國民待遇 刑罰先行

◎ 吳景欽

中國岳陽中級法院以顛覆國家政權罪，判處台人李明哲五年有期徒刑，並剝奪政治權利兩年。

依據中國刑法第八條，外國人於中華人民共和國領域外，對中華人民共和國國家或國民犯罪，若屬於三年以上有期徒刑者，如顛覆國家政權罪，除非行為所在地法律不處罰，否則，仍為中國刑法效力所及。而因他國，尤其是強調人權保障的國家，鮮少有這類罪名存在，故於法律層面，就很難將此罪強加於外國人身上。

而中國，雖一直堅持台灣屬其領土，但畢竟事實的管轄權不及，故台人於台灣地所為不利中國政權之言論，在過往，也未曾有人因此被起訴、審判與判刑。即便於二○○九年馬政府時代，基於一中原則所簽訂的共同打擊犯罪及司法互助協議，也無法否認兩岸刑事司法權，各自獨立、互不隸屬與互不管轄的現實狀況。

惟於李明哲案裡，中國司法機關跨越了這條紅線，直接將顛覆國家政權罪，適用於台灣人於台灣地所為的人權、法治言論，既判決有罪，還依中國刑法第五十六條，剝奪了台灣人於中國境內本就不擁有的政治權利，實顯得相當諷刺。這也象徵，從此以後，於台灣這片土地所為任何批評中國共黨的言行舉止，於顛覆、煽動國家政權，皆可恣意解釋下，台人一旦進入中國，就有被以顛覆國家政權罪逮捕與審判的風險，致令人感到害怕。原來，所謂準國民待遇，竟是刑罰先行。

（作者為真理大學法律系所副教授）