自由廣場》中國籠 台灣鳥

◎ 陳茂雄

蔡英文與賴清德的執政滿意度持續下降，有人批評：政客的台獨心態把台灣兩千三百萬人當成「籠中鳥」，這種「鳥籠政治」不僅玩死執政民調，連國家的大好前程也準備一同葬送。

這種批評缺乏邏輯概念，賴清德剛上台時，公開表示他是主張台獨的政治工作者，不只獲得居高的聲望民調，連執政團隊的民調都瞬時拉抬上來，台獨怎麼會「玩死執政民調」？不過形容台灣是「籠中鳥」是相當貼切，而造成「籠中鳥」的絕不是台獨，而是蔣家與在台灣的中國人，台獨運動卻是要突破鳥籠。

台灣最大的困擾是在國際社會被封鎖，的確形成「籠中鳥」，然而值得探討的是為何會形成「籠中鳥」？一九七一年聯合國大會第二七五八號決議將蔣政權逐出聯合國之前，美國及列強建議台灣改個國名繼續留在聯合國，被蔣政權拒絕。當年若是蔣政權接受，不只台灣留在聯合國，更不必退出相關國際組織，台灣在國際社會就海闊天空，不會受到中國的封鎖，是蔣家使台灣變成國際孤兒。

蔣家所以不願意改個國名留在聯合國，是因為不認同台灣，不願意在台灣建國，他們只願意扮演外來的統治者，在台灣實施殖民統治，使台灣人一直扮演被統治者。若是改個國名留在聯合國，台灣就是一個國家，他們失去外來殖民統治者的身分，台灣人更沒有理由扮演被統治者的角色。

存在殖民統治心態者不只是蔣家，在台灣的中國人都如此，當台灣人扮演被統治者的角色時，他們堅持「中華民國」與「中華人民共和國」勢不兩立，稱對方為「共匪」，可是在台灣政治民主化之後，他們抗拒與台灣人平等參政，立刻由「反共」變成「親共」，幫「共匪」打壓台灣，使網住台灣的鳥籠更緊密。對他們而言，「共匪」雖然兇惡，卻是同胞，台灣人則是外人。

筆者曾詢問日本友人，對美國的兩顆原子彈是否有恨，對方回答：稍微。筆者告訴他，原子彈炸了日本，目前苦難已過去，可是中國人來了台灣，卻貽禍子孫，中國人比原子彈可惡。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）