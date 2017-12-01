自由廣場》非核 不利經濟 有害環境

◎ 呂錫民

台灣目前主要城市空氣污染情況嚴重，追究原因在於台灣電力結構中有卅五％是燃煤發電，在人民一片抗議聲浪之中，不少燃煤電廠紛紛減載因應，今年秋天台灣氣候特別炎熱，氣象局公布當前氣溫已創七十年新高，隨著民間空調使用量增加，燃煤發電基載接著下降，恐將引發另一次斷電危機，為今之計，建議執政黨是否可暫時放下非核家園主張，重啟既是基載電力又不會造成空氣污染的核能發電，一石兩鳥，同時解決當前迫切的環境與電力議題。

隨著經濟發展，能源需求必然年年增長，如果減少目前燃煤發電主力，然後又廢除基載電力且不會造成空氣污染的核電，非但不利環境保護，同時也不利電力穩定供應，尤其核能非但發電乾淨、成本便宜，同時也沒有安全庫存問題。

目前第三天然氣接收站因環評阻擋，場址遲遲沒有著落，根據執政黨非核家園能源政策，未來八年內，要達到燃氣發電容量占比五成目標，將是一項很困難的任務。

況且，如果沒有充分電力供應，賴揆主張「五缺」因應策略等於白講，舉例來說，台積電預計在台南建造三奈米廠，未來十年內新增用電需求約二一○萬瓩、用電需求成長八十五％。如果電力供應按照目前劇本，未來出走台灣的企業，將不只有台積電而已。

核四興建十八年，耗資二八三八億元，三年前由於非核家園政策停建，每年又要耗費卅四億元進行封存，如此浪費民脂民膏，實非妥當。核四裝置容量2.7GW，重啟之後，如果利用率有九十％，整年運轉七八八○小時情況下，可產生二一二七六百萬度電，相當於二○一六年全國發電量二六四一一四百萬度的八％。又依據二○一六年電力係數○．五二九公斤二氧化碳當量／度電，核四發電量可減少二氧化碳排放十一．三百萬公噸，占二○一六年全國二氧化碳排放量二五八．一七百萬公噸的四．四％。同理，台灣四座核電廠7.844GW同時運作，每年可產生六一八一一百萬度電（廿三．四％），減少二氧化碳排放卅二．八百萬公噸（十二．七％）。

能源是國家永續生存發展的命脈所繫，穩定、充分、便宜又環保的電力供應更是其中關鍵，惟有能夠促進繁榮經濟能源政策，才會受到人民歡迎及支持。民進黨是否應該考慮，暫停不利經濟發展且有害環境保護的非核家園能源政策？

（作者為工研院能環所退休研究員）