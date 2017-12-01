自由廣場》空污防制與健康防護

◎ 王敏玲

高雄市政府日前回應民間倡議，宣布試辦捷運上下班通勤時段免費，公車、客運等大眾運輸全日免費，時間自十二月一日起長達三個月。此辦法與民間倡議的AQI紅燈全日免費有所差異，但新聞一出，贊同與譏諷者均有。

贊同者主張在空品尚未大幅改善前，善用空污費引導民眾減少在通勤時間的空污暴露，培養搭大眾運輸的習慣，同時可降低汽機車的污染，不失為一策；譏諷者質疑，這是政策買票，是陳菊市長欲留下美名的手段，治標不治本，對空污改善助益不大。

事實上，當PM2.5濃度達標還要等好幾年的此時，無論治標或治本都該盡力去做，別忘了在PM2.5尚未爆紅之前，高屏人已經呼吸懸浮微粒及臭氧雙雙超標的空氣Ｎ年，不知累積多少致癌物質在肺中了。

民間及友團曾發出的建議其實還有：免費發口罩給民眾、補助高污染區民眾買空氣清淨機及健保費酌減、居住高污染區若干年者應有肺癌篩檢折扣、在高屏廣設有濾淨功能的室內運動場等。嚴格說，這些也是暫時治標的辦法，究竟該不該用空污基金來做值得討論，但一定有人想問：空污基金夠嗎？會排擠嗎？對於這點，我認為我們應該好好追問的是：政府向污染源收足空污費了嗎？民眾的健康是不能等的，防制與防護本應同步進行！

空污問題，境內污染佔比確實以大工廠為重，AQI紅燈時，環保署建議民眾少在戶外活動，問題是，上、下班時間能怎麼辦？執政者長期忽視大眾運輸，早已養成自力救濟習慣的高屏民眾，騎乘方便省時的機車上下班或接送小孩是最自然的結果。捷運開通後，若沒有其他誘因，誰願意改搭捷運？除非你剛好住在紅、橘兩線（是的，只有兩線）車站的附近，否則，搭乘接駁車或騎腳踏車（也要剛好附近有站）轉乘捷運，通勤時間常超過兩倍，且長期下來，車資高於油錢甚多。

但騎機車通勤的騎士擠在車流中，吸入直接排放的空氣可說是極為惡劣，許多研究指出，交通壅塞、車輛滯留時，機車引擎怠速空轉，排放大量的有害空氣污染物（HAPs），包括揮發性有機物、重金屬、多環芳香烴碳氫化合物等，騎乘二、三十分鐘下來，即使戴口罩還是會吸入大量毒空氣，長此以往，健康損失難以估計。

成大法律系王御正教授也曾表示，從憲法保障人民健康與生命權的角度來看，是有可能推導出民眾得向國家主張「無償使用」大眾運輸以避免健康受到空污危害的基本權利。

另外，台大詹長權教授提醒，民眾在道路邊等公車時的污染暴露。筆者認為，這一題，交通污染的最大貢獻源：各種柴油貨車、柴油公車等，其主管機關應出來面對！環保署14+N政策中柴油車污染改善等方案勢必要儘速推行，而電廠加速減燒生煤，以燃氣替代，同時盡最大努力降低中南部各類工業污染源的污染等等「治本之道」，都該限期完成，讓南部人秋冬出門不必戴口罩。否則，遲遲等不到撥霾見日的南部人，只好自己來蓋「加裝過濾設施的室內候車亭」了。

（作者為地球公民基金會副執行長）