自由廣場》空污新常態的對策

◎ 劉志堅

冬、春季空氣品質不良，可說是一種常態，若以近一年來政府及民間的重視，這可謂是一種「新的常態」，還會經常發生。近日，台中市政府在排放源許可上要求台中火力電廠需減少燃煤用量，高雄市政府則採大眾公共運輸措施來紓解，這些應都會達成某程度的效果，應予肯定。

從總體巨觀，依環保署監測資料，一○二至一○五各年，雲嘉南空品區（指各縣市、各測站之平均，以下同）的PM2.5濃度年平均值，較高屏空品區更嚴重，是全國最嚴重的。又，中部空品區較高屏，濃度還要高些。又依環保署一○五年空品監測資料，全國各縣市AQI指標〉100之比率，高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣、南投縣，俱屬最嚴重等級（其AQI〉100比率約卅％，〉150比率約五％至十％）。我的疑問是，南投縣為何這麼嚴重（難怪林明溱縣長要去中火抗議！）及為何嘉義市屬最嚴重的縣市？甚麼起因、因素，導致這結果、現象？為何離污染源那麼遠（數十公里以上）反而是最嚴重？而台電公司中火對其排放之影響程度，則說其影響僅不到一％的程度（依經濟部之發言）；以及雲林的六輕離島工業區企業集團，則辯說我的排放，都能符合「環保排放標準」呢。

為何雲嘉南空污PM2.5最嚴重，台中／南投也嚴重？以我的看法，固定源（大工廠、電廠等）的衍生性排放被忽略了；以及近身的交通車輛排放源影響，也被忽略或漠視了。導致光化反應作用或需半小時或更久，這情形煙囪排氣已飄散到下風處數十公里；再加上（一日內變化的）海陸風搧動，及（一年內變化的）西南風、東北風的挾擊。高煙囪擴散到更遠、更大範圍，以及光化作用衍生細微粒，加上鄰近的中大型工廠，及（到處都有的）車輛排放污染物，綜合導致。

空氣污染之控制，除了減煤（改採較乾淨燃料）政策，這是必要、正當的；對大量的、近身的汽油車、柴油車、機車（目前全國有機車一三七○萬輛、汽車七九○萬輛，其中有約廿萬輛柴油車），其排煙如同毒氣，也是對健康的一大威脅，也要設法減量、取代、禁絕（其分階段作法，再妥為規劃），對空污改善、健康維護，應甚重要且急迫。環保署應協商交通部，由交通政策採取有效作法。這關係到公共運輸建設，也涉及電動車產業、再生能源產業之發展及規劃、布局。

本次台中市政府對中火降低燃煤用量許可，但是否應對六輕離島工業區的民營大規模（為IPP，獨立電廠）發電、供電，其排放也同步、嚴格要求之（加嚴及限制，雲林縣府或環保署或要更努力）。民營電廠在需電季節、維修時段，要與台電做某種的互補、互助配合。但為何只見台電（中火）在花錢提升改善，六輕在大賺賣電的錢？電業法已重修了，也請台電公司應重新從嚴檢視與六輕企業（等IPP）的購電合約，甚至要修約（包括購電價格、條件）。六輕等的汽電共生運作及售電，也請經濟部能源局檢討、要求提升其能源效率及排碳係數等。 （作者為看守台灣協會理事長／台灣環保聯盟副會長）