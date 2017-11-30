自由廣場》李登輝與柯文哲

◎ 彭明敏

青年學者李登輝曾有崇高理想，嚴批國民黨剝削農民的農業政策，最後投入蔣經國麾下，加入國民黨體制，理想和台灣意識深藏於心底。唯謹唯恐，絕對服從，對於流亡海外的昔日密友彭明敏時加貶低。然一九九○年國是會議，李排除國民黨高層反對，堅持邀請彭返國參加，公言彭為「真正愛國者」，彭卻婉拒返國，李及黨外人士極不高興，他們期待彭回來領導「反對黨」。彭在紐約記者會公開支持李為總統，備受台獨和民主人士圍攻，但後者在李登輝任總統以後，變成無條件的「親李派」。彭遂於一九九二年回國，民間熱烈歡迎，李時任國民黨主席冰冷處理之。

兩蔣過世，李心底理想和台灣意識開始抬頭，第二個李登輝逐漸現形。第一個李登輝是國民黨主席，維護「中國」和國民黨的利益；第二個李登輝則認同台灣，主張台灣人應有自主的權利。兩個李似乎不時心靈交戰，第一個李發言中國人高興，台灣人顰蹙；第二個李說話台灣人喝采，中國人抓狂。有人以為李說話常前後矛盾，是因為兩個不同的李登輝同時存在的緣故。李遭解除國民黨黨籍以後，完全歸隊台灣，為台灣人權利而發言，有人奉為「台獨」領袖。

柯文哲以政治素人姿態競選市長大勝，豪語改革，浸淫實際政治以後，慢慢學習或感染政客作風，又有兩個柯文哲共存。其間有無心靈交戰不得而知，政治素人市長柯Ｐ發言率直、誠實、突兀、天真、可愛，市民喜歡；政客柯市長發言狡猾、推責、敷衍，大家皺眉，尤其將「中國」因素導入市政，事情複雜化，對他未必有利。言論有的讓人活活氣死。

台灣菁英從政似不免變成雙重、甚至三重人格，其間奧妙，庶民心煩意亂，摸不著頭緒，難道這也是台灣人的悲哀之一。

（作者為前總統府資政）