自由廣場》學術上站不住腳

◎ 江守山

貴報報導「肺癌成新國病 明年擬試辦ＬＤＣＴ篩檢」，提到衛福部長考慮採取低劑量電腦斷層掃描（ＬＤＣＴ），幫老菸槍及空氣污染地區的民眾篩檢肺癌。不過我要提醒，各國的醫療措施，不一定有實證醫療的根據，很多只是有力廠商遊說的結果。

很多醫院拿ＬＤＣＴ來廣告說：比一般的Ｘ光篩檢，ＬＤＣＴ能降低肺癌病人的死亡率。廣告沒說的是，ＬＤＣＴ雖然比胸部Ｘ光可以降低死亡率，可是使用胸部Ｘ光篩檢肺癌，事實上會增加病人的死亡率。所以重點在於：ＬＤＣＴ篩檢肺癌是不是可以降低總死亡率或者是肺癌的死亡率？ＬＤＣＴ比不做檢查能不能降低死亡率？

很多醫院希望藉著大家對於台灣位居第一的肺癌死亡率的恐懼，所以推出所謂低劑量電腦斷層掃描的肺癌篩檢，讓大家自掏腰包來做，在學術上這是站不住腳的。

二○一六年丹麥的肺癌篩檢計畫，收納了四千多名五十至七十歲的老菸槍，隨機分配成做ＬＤＣＴ篩檢和不做篩檢兩組，並追蹤五年。結果發現，不做ＬＤＣＴ篩檢的組別，死亡人數還比較少。

特別提到丹麥這篇文章，總死亡率方面篩不篩檢兩組沒差別，但單就五年的追蹤，分配到使用ＬＤＣＴ篩檢的那一組長出肺癌的，幾乎等於對照組的一倍，使用ＬＤＣＴ每年追蹤篩檢這一組，在五年之間產生了一百個肺癌，可是在不追蹤那組只產生了五十三個肺癌；一部分原因是在使用ＬＤＣＴ掃描比較能找到早期的肺癌。找到那麼多早期的肺癌，當然也就早期治療，卻也無法改變病人的總死亡率。而且剛剛也說了，對照組的總死亡數還比較少，雖然無法達到統計學的意義，也不敢排除使用ＬＤＣＴ產生的一百個肺癌，有部分原因可能是由低劑量電腦斷層照出來的。（Wille MM, Am J Respir Crit Care Med. 2016）

二○一五年發表在美國呼吸循環照護學期刊上，Infante博士將二四五○個男性抽菸者隨機分為兩組，一組去接受ＬＤＣＴ篩檢，另外一半的人不接受任何篩檢。追蹤平均八．三五年，結果發現不管有沒有接受篩檢，肺癌的死亡率是一樣的。

攸關全國人民的政策制定時，要有實證醫學的證據，避免病急亂投醫，抱著汽油去救火，如此則全民幸甚。

（作者為醫師，《癌症當然可以預防》作者）